Coronavirus : Deux nouveaux cas confirmés au Barça

Dans une sortie musclée postée sur sa page Facebook, celui qui a été nommé récemment responsable de la Commission Communication de la FIF, dément avec la dernière énergie les rumeurs selon lesquelles Jacques Anouma lui aurait demandé de "".: "Le Dimanche 1 mars 2020, j’ai été invité par monsieur Malick Tohé à un déjeuner dans un restaurant de la place. Plusieurs personnalités du Football Ivoirien s’y trouvaient. Les plus remarquables étaient, les présidents Jacques Anoma, Salif Bictogo, Eugène Diomandé, Koné de la SOA, Kalou Bonaventure, Cyril Domorraud, Gouamené Alain etc. Comme un écho au rassemblement organisé par le président Sidy Diallo à Bassam le 29 février 2020, au cours duquel l’organisateur, a demandé pardon à tous y compris Malick Tohé selon ses propres termes, et sollicité le pardon de tous, Malick tohé à son tour a demandé pardon à tous y compris son grand frère Sidy Diallo et s’est déclaré soulagé par le pardon de son ainé. Il a donc été question de pardon, de cohésion, de rassemblement et d’unité pour le développement du football Ivoirien, et non de fraction du football entre plusieurs camps. C’est dans cet esprit que le président Malick Tohé m’a remercié pour mes tentatives de rapprochements entre lui et son grand frère Sidy Diallo. A sa suite le président Jacques Anouma a dit que le GX devrait disparaitre, et laisser place au rassemblement de toutes nos forces, à l’union, à la cohésion dans la fraternité sportive. Il m’a interpellé en ces termes ‘SINANI, tu vois, il n’y a pas de diable ici’. Il s’est réjoui du fait que le président DIA Mamadou, Dicko Adama et moi, ayons accepté de participer à ce déjeuner ; et m’a nommément demandé d’inviter les autres présidents à s’engager dans la voie du pardon, de la paix, de la cohésion car nous n’avons pas d’autres alternatives... j’assume toujours haut et fort mes convictions. Je ne rentrerai jamais dans la forfaiture. Je ne trahis jamais, je ne donne jamais de coups de couteau dans le dos de mes compagnons. (Pauvre Sidy, il a pris tellement de coups, venant de bras invisibles si proches). Je donne toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Lorsque je ne veux plus, je le dit haut et fort à mes compagnons. Je ne suis pas du nombre des corbeaux, des charognards, des judas, des antéchrists qui ont miné notre football. Car c’est eux qui animent la division et qui en vivent. Ils criminalisent de simples gestes de civilités, déforment les faits, menacent et diabolisent ceux qui ne partagent pas leurs avis, comme s’ils étaient les saints repères de la morale. Jeux malsains pour l’acquisition d’intérêts malsains au profit d’âmes maléfiques porteuses de calamités." A t-il déclaré sur sa page facebook.