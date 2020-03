Coronavirus : Contrairement à Ronaldo, Neville et Giggs ouvrent bien leurs hôtels aux malades

Le peuple sénégalais n'oubliera jamais cette performance de Fadiga, Cissé, Diouf et leurs autres coéquipiers, notamment les actuelles stars de la Tanière, dont Idrissa Gana Gueye. A l'époque, il était encore jeune et habitait avec sa famille à la Médina. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est rappelé de cette rencontre dans une interview avec Assane Thiam de Pro:Direct Soccer. Il a particulièrement loué les performances d'El Hadji Diouf, qui était l'un des meilleurs joueurs de l'édition 2002. « Je me rappelle du match Sénégal vs France, j’étais à la Médina. Les matches se jouaient tôt le matin vers 5h ou 6h du matin. On prenait le petit déjeuner et on attendait le match. Un vrai match du Sénégal en coupe du monde contre la France. L’histoire était trop belle. Tous les sénégalais avaient à cœur de battre la France. El Hadj Diouf nous a fait rêver, quand il y’avait un but on sortait tous dans la rue avec les drapeaux du Sénégal, c’était juste magnifique ». Le milieu qui brille avec le club de la capitale depuis l'avoir rejoint en provenance d'Everton, a aussi décrit sa relation avec Aliou Cissé, l'un des stars de l'équipe 2002 et actuellement patron des Lions. Il a indiqué avoir une bonne relation avec lui et que les deux hommes se parlent même loin des pelouses. « Aliou Cissé jouait au même poste que moi, il me donne souvent de très bons conseils que je suis. On a une relation de coach, de joueur mais en dehors du terrain on s’écrit on s’appelle de temps en temps. Il prend des nouvelles, on a une très bonne relation ». A lire aussi >> PSG : la statistique incroyable de Gueye face à Dortmund !