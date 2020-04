Coronavirus: comment les joueurs du PSG vivent leur confinement ? (Vidéo)

Le cacique rhodanien a évoqué une reprise du championnat de France en septembre, dans un entretien à L’Equipe.

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas à dévoilé sa solution pour la fin de saison dans un entretien à L'Equipe. Aulas partage ainsi l'avis du président niçois Jean-Pierre Rivère. Le boss de Lyon pense donc à une fin de saison entre septembre et décembre, avant que la nouvelle campagne de se lance en 2021.

Aulas pas favorable à un arrêt

"J'ai été parmi les premiers à dire que l'épidémie était beaucoup plus grave qu'on ne l'imaginait. Maintenant, l'UEFA a l'air assez favorable à la reprise (...) Je lis ce que dit Gianni (Infantino, le président de la FIFA) qui semble prendre une position un peu différente : d'abord aucun risque pour les joueurs et après on verra. Donc j'ai des craintes qu'on ne puisse pas reprendre. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (al-Khelaïfi), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l'année civile et on reprendrait en début d'année 2021 pour la nouvelle saison. C'est l'un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar.", a expliqué Aulas, qui ne se dit pas favorable à un arrêt des compétitions.

"J'y suis favorable si l'UEFA l'envisage. Souvent, on me ressert le plat un peu réchauffé de ma déclaration du Monde, il y a un mois et demi, disant que j'étais favorable à un arrêt des compétitions. Non, je ne suis pas favorable à un arrêt. Tout ce qui peut permettre de terminer les compétitions me va bien. Si par malheur on ne pouvait pas, l'analyse juridique des règlements n'est pas celle que j'entends (...) L'analyse juridique nous amènera peut-être vers une année blanche ou des choses que les gens n'apprécient pas a priori".