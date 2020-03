Coronavirus: Le palmarès de la saison 2019/2020 en cas d’arrêt des championnats

L'arrêt du foot est une mauvaise nouvelle pour ...

L'arrêt du foot est une bonne nouvelle pour ...

C'est peut-être l'équipe la plus lésée à cause de cet arrêt. Depuis le début de la propagation du virus, les coéquipiers de Sadio Mané ont commencé à perdre des matches avec d'abord une élimination en FA Cup contre les Blues, puis de la Ligue des Champions face à l'Altlético Madrid. Les Reds peuvent même perdre le titre du championnat Anglais, qui leur échappe depuis 30 ans, malgré son avance très confortable au classement. Les hommes de Jurguen Klopp n'ont besoin que de six points, mathématiquement, pour remporter le trophée mais avec l'arrêt cela risque de ne pas se faire. En effet, une loi du championnat Anglais stipule l'annulation de la saison en cas d'arrêt de plus de deux mois. Certaines équipes s'opposent à ce que le titre soit donné aux Reds si la saison s'arrête et c'est encore l'imbroglio total pour un championnat suspendu jusqu'au 3 avril à cause du Coronavirus et dont on ne sait pas encore le sort.Les Laziales sont le concurrent le plus sérieux à la Juventus pour le titre cette saison. Les coéquipiers de Ciro Immobile ne comptent qu'un point de retard sur la Vieille Dame et croient plus que jamais à un titre qui les échappe depuis des longues années. Les hommes d'Inzaghi empilent les victoires et ont même battu leur concurrent direct pour le titre, la Vieille Dame. Ils avaient aussi battu l'inter Milan, l'écartant définitivement de la course au titre. Un arrêt fera de mal à l'équipe de la capitale qui était sur une courbe ascendante.La Serie A risque de ne pas reprendre, la Ligue des Champions non plus. Pourtant, l'équipe Bermasque est en train de vivre une saison exceptionnelle avec un parcours de rêve en Ligue des Champions. Le match référence, face à Valence, en huitièmes de finale aller (victoire 4-1) était d'ailleurs la bombe qui a fait propager le coronavirus d'après des virologues Italiens.Cet arrêt pourrait une bonne nouvelle pour l'équipe de Zinédine Zidane qui présente des performances en dents de scie. Même si les Merengues avaient battu le FC Barcelone dans le clasico, ils ont vite perdu la tête du classement. Avec des contre-performances contre des petites équipes, les joueurs de la Maison Blanche inquiètent et cet arrêt pourrait leur en profiter pour se ressaisir. La défaite contre Manchester City en Ligue des Champions a compliqué les choses pour Benzema et CO.Malgré la tête du classement, le FC Barcelone ne rassure pas. Les Catalans ont déçu face à Naples et ne sont pas considérés comme favoris en Ligue des Champions. L'arrêt du foot peut être bénéfique pour Lionel Messi et ses coéquipiers afin de se réveiller et de revenir avec des meilleures intentions.Depuis l'arrivée de José Mourinho à la place de Pochettino, les choses se sont nettement améliorées mais ce n'est pas encore suffisant pour revenir vers le haut du tableau. José Mourinho a besoin du temps pour connaître bien son groupe et surtout se renforcer pour jouer les premiers rôles. A lire aussi >> Premier League : Les championnats qui n'iront pas au bout ne sacreront personne