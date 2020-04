Coronavirus: Champions, qualifiés en C1 et C3, relégués… si tout s’arrêtait

Ci-dessous , la déclaration de soutien à la candidature de Didier Drogba de M. Eugène Marie Diomandé : 《Je suis Eugène Marie Diomandé, Candidat à l'élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football en 2020. Je vous ai convié à ce point de presse pour vous annoncer le retrait de ma Candidature, et concomitamment, mon soutien à la candidature de Didier DROGBA, ex. buteur et Capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, légende et icône du Football Ivoirien, Africain et Mondial. Ce soutien n'est pas un ralliement simple, mais aussi et surtout une adhésion à son Projet pour le Football Ivoirien. J'ai effectué le choix de Didier DROGBA parce que conforme à la volonté de changement, voire de rupture avec la gestion financière et administrative de notre Football. Oui, il faut donner une chance à notre Football de sortir des sentiers battus et des réflexes mécaniques entretenus depuis 30 ans par un Groupe d'Amis qui se font la passe où, se taclent au rythme des trahisons et des changements de Régime Politique. Quoi de mieux que cet Attaquant de rupture et dynamiteur des défenses pour faire sauter le verrou d'un système qui a fait du Football Ivoirien un mouroir ? Je suis heureux de me retirer définitivement de la Candidature à la présidence de la FIF, après cette 2ème tentative avortée, il n'y aura pas de 3ème essai. Cela doit vous rappeler quelque chose qui est dans l'air du temps, et je passe le relais de la lutte pour le développement et le renouveau du Football Ivoirien à un Champion qui va réussir là, où, j'ai échoué, gagner les élections; car, il a tout ce que je n'ai pas eu et il ne manque pas totalement de ce qu'on me reconnait. À vous, Acteurs du Football Ivoirien: Dirigeants, Joueurs, Journalistes, Arbitres, Sponsors et Politiciens, je vous demande de saisir cette chance de progrès. Je dis OUI à mes Aînés, et Amis Présidents de Clubs, Jacques Anouma, Roger Ouegnin, Salif Bictogo; Oui, à un consensus inclusif d'un Football Ivoirien apaisé autour de Didier DROGBA. Oui, oui, oui, dusse-je me mettre à genoux comme il l'a fait un soir à Khartoum, implorant l'Union et la Paix en Côte Côte d'Ivoire: Pardonnez ! Pardonnez ! Pardonnez ! Le Candidat Drogba vous a déjà proposé et expliqué ce Projet, et je ne vous ferai pas l'injure de le détailler à nouveau. Vous avez tout simplement noté avec moi, son caractère innovant, enrichissant et quasi révolutionnaire. Ce Projet qui se distingue par un financement audacieux et une Organisation Professionnelle, débouchera inéluctablement sur le bond qualitatif qui permettra à notre Football de sortir de son confinement financier extrême et de sa longue mise en quarantaine dans les phases finales des Coupes Africaines de Clubs》. S’il a reconnu n’avoir pas mis le pied à l’étrier depuis l’annonce de candidature, Eugène Diomandé n’efface pourtant pas de la mémoire sportive locale, le deuxième avortement de son ambition présidentielle. Une habitude qui ne devrait plus se répéter. « Après cette deuxième tentative avortée, il n'y aura pas de troisième essai », a promis le nouveau Coordinateur Général de l’équipe de Didier Drogba.