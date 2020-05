Coronavirus : Blaise Matuidi raconte sa "psychose"

Le joueur de la Juventus Turin, complètement rétabli est revenu sur cette période difficile, dans un live publié sur Youtube en compagnie de Mehdi BenatiaFranchement, c'est dur. Quand j'étais positif, je ne pouvais même pas sortir pour aller faire des courses. Et même quand j'ai recommencé à faire des courses, j'étais en psychose. Tu te dis: "Il ne faut pas que cette personne soit trop près, on ne sait jamais." Tu psychotes. Il faut être fort mentalement. Ça va demander du temps. C'est quelque chose d'inédit pour nous tous. Je me pose des questions: qu'est-ce qui va se passer dans le foot et dans la vie de tous les jours?",a témoigné le champion du Monde.Une période délicate pour l'international français mais également pour sa famille."C'était dur pour mes parents, mais j'ai su les rassurer. (...) Ce n'est pas une période facile. Tu crains pour ta famille et tes amis proches. On a vraiment envie que ça se finisse pour retrouver nos vies d'avant" a confié le Tricolore.Interrogé sur la reprise de la Serie A, suspendue depuis le 9 mars, l’ancien joueur du Paris Saint Germain estime a recommandé de suspendre définitivement le championnat et préparer la saison prochaine, en sécurité."Je vois un sentier de plus en plus étroit pour la reprise du championnat. Si j'étais un président de club de football, je penserais surtout à m'organiser pour reprendre en sécurité le prochain championnat qui devra débuter fin août. Les décisions que sont en train de prendre d'autres pays, comme la France, pourraient pousser l'Italie à suivre elle aussi cette ligne, qui deviendrait alors une ligne européenne", a-t-il déclaréA lire aussi sur Orange Football Club >> Junior Sambia: Le Franco-Centrafricain va quitter l'hôpital