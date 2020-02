Coronavirus : Bassogog au secours des étudiants camerounais de Chine

1) George Weah

2) Gianluigi Buffon

3) Diego Armando Maradona

4) Ronaldo Nazario

5) Lev Yashin

6) Zlatan Ibrahimovic

7) Roberto Baggio

8) Francesco Totti

9) Pavel Nedved

10) Ruud Van Nistelrooy

Véritable phénomène du football mondial des années 90," a indéniablement marqué toute une génération en Afrique et dans le monde entier. Le nom de l’ancienne idole duet duest en effet inscrit en lettres indélébiles dans le grand livre du Ballon d’Or. Toutefois, l'enfant den’a jamais soulevé le trophée européen, ni avec le Paris Saint-Germain ni sous les couleurs du Grand Milan.Huit titres de champion d'Italie, un titre de champion de France, une Coupe du Monde en 2006 et deux Coupes de l'UEFA mais pas de Ligue des Champions pour le grand. Cela n'a pas été faute d'essayer pour le portier Bianconero avec notamment trois finales perdues en 2003 (face au Milan, aux tirs au but), en 2015 (face au Barça, 1-3) et enfin en 2017 face au Real Madrid, 1-4).» (« le gamin en or ») a participé à la C1 à deux reprises avec lepour des parcours assez anecdotiques. Son palmarès européen n'est toutefois pas vierge avec une Coupe de l'UEFA gagnée en 1989 mais il n'a jamais eu l'occasion de briller au-dessus.Le double Ballon d'Or auriverde (1997 et 2002) a évolué au Barça, à l'Inter, au Real Madrid et au Milan mais il n'a jamais pu soulever une prestigieuse coupe européenne. 'I' s'était notamment arrêté face à la Juventus en demi-finale avec le Real des Galactiques en 2002-2003.Il est considéré comme étant le plus grand gardien de but de tous les temps. Il est l'unique portier à avoir remporté un Ballon d'or à ce jour mais l'homme aux 270 clean sheets et aux 150 penaltys arrêtés n’a jamais soulevé la Ligue des Champions UEFA en vingt saisons disputées sous les couleurs duIl a évolué chez les plus grands clubs du «Vieux Continent », il possède un dense palmarès sur la scène nationale, mais le géant suédois n’a quasiment rien remporté en Europe, si ce n'est une Supercoupe en 2009 avec leMalgré le fait qu'il ait joué dans les plus grandes écuries italiennes, «» (« le divin à la queue de cheval ») n'a jamais réussi à soulever le prestigieux graal. Il a échoué à deux reprises en finale avec la Vieille Dame (1995) et la Fiorentina (1990).Le légendaire numéro 10 de l’a remporté une Coupe du monde en 2006, un 'Scudetto' en 2001, mais il n'a eu que très peu l'occasion de briller dans la plus grande des compétitions européennes. En 14 saisons disputées avec les Giallorossi, la meilleure performance dereste un quart de finale deen 2006/07.Un autre Ballon d'Or (2003) qui a échoué dans la quête du Graal. Entre laet la, la super star tchèque n’a jamais soulevé la "Coupe aux grandes oreilles".Cinquième meilleur buteur de l’histoire de laavec l’impressionnant total de 60 réalisations à son actif (9 avec le PSV Eindhoven, 38 avec Manchester United et 13 sous les couleurs du Real Madrid), l’ancien international néerlandais n’a jamais pu dépasser le stade des demi-finales, comme ce fut le cas en 2002 (éliminé face au Bayer Leverkusen).