Coronavirus: Au Nicaragua, du football malgré la crise ! (vidéo)

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1Conforama 🔴🔵 Quel remplaçant pour Thiago Silva au PSG ? 🔥 Koulibaly, Gabriel, Skriniar... Plusieurs pistes sont évoquées !https://t.co/3GjYysho0u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 2, 2020

Pour cet été, Kalidou Koulibaly (28 ans) est très courtisé. Manchester United, qui souhaite recruter un défenseur central est très intéressé, de même que le PSG, qui doit préparer la succession de Thiago Silva qui ne semble pas prolonger l'aventure. Naples attend au moins 90M€. pic.twitter.com/q0KgXDoQMD — ProFoot (@_Pro_Foot) March 31, 2020

Le premier club de Manchester souhaite s'attacher les services du défenseur de Naples afin de l'associer à Harry Maguire en défense centrale. Le club Anglais pourrait peut être profiter de la vente de Paul Pogba pour signer le roc Sénégalais. Un départ en Premier League sera une bonne chose pour Koulibaly puisqu'il rejoindra un championnat "first class" et surtout dans un club, qui a besoin de défenseur pour retrouver les premiers rôles. Mais l'inconvénient que Manchester ne joue plus les titres et peine même à se qualifier en Ligue des Champions, laissant la main à des clubs comme Manchester City, Liverpool et Chelsea.C'est le plus sérieux des prétendant. Le club de la capitale Française veut se rattacher les services du joueur de 28 ans pour remplacer Thiago Silva, tout proche de la retraite. Le Napolitain avait même acheté un appartement dans le XVème arrondissement de Paris, alimentant les rumeurs de son départ chez le champion de France. En signant à Paris, Koulibaly aurait un très bon salaire et jouerait avec plusieurs stars comme Neymar ou Kylian Mbappé. Il pourrait aider Paris à gagner la C1. Toutefois, le championnat français n'est pas si attractive, par rapport à d'autres Ligues. Le président de Naples a repoussé plusieurs offres du Real Madrid, mais le club Merengue n'a pas perdu l'espoir de le recruter. Une arrivée à Madrid est très envisageable.​ Rejoindre le club le plus titré en C1, c'est s'ouvrir des nouvelles opportunités pour soulever des titres. Mais en présence de Sergio Ramos et de Raphael Varane, la place de titulaire n'est pas garantie pour lui. Tout dépendra des choix de Zidane.​ Les Citizens ont toujours dépensé des grosses sommes pour faire venir des défenseurs comme c'était le cas avec Kyle Walker et John Stones. Pep Guardiola peine toujours en défense et a été obligé de faire jouer Fernandinho dans l'axe à chaque fois pour dépanner. Comme pour Manchester United, évoluer dans le championnat anglais s'avère un atout de poids mais le risque de ne pas jouer la C1 à cause du fair play financier fera réfléchir Koulibaly deux fois avant de rejoindre les SkyBlues.