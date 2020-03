Les stars africaines du ballon rond se sont donc mobilisées à travers des messages de soutien diffusées sur les réseaux sociaux. Plusieurs célébrités ont lancé des messages de sensibilisation et c'est au tour de la légende camerounaise Samuel Eto’o de s'exprimer, Le Camerounais s'est fendu d'un message de soutien poignant par rapport à la menace du COVID-19. L’ancien joueur du FC Barcelone et l’Inter Milan a appelé à respecter les consignes données par les autorités. « Mes sœurs et frères africains ! Le Coronavirus a investi notre vie. Avec malice, arrogance et sans préavis. Il ne connait ni la race, ni la religion, ni les partis politiques. Il se moque et tue autant les riches que les pauvres. Même dans les pays où la recherche est suffisamment aboutie, les conséquences sont désastreuses, imprévisibles. Pour toutes ses raisons mes frères, mes sœurs, les chers parents, je vous demande de respecter les consignes données par les autorités de nos pays et l’Organisation Mondiale de la Santé. Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins, pour l'Afrique. Faisons-le, par Amour Je vous aime » a écrit le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations sur son compte Instagram. L’ancien joueur des Lions Indomptables, réputé pour sa générosité à travers différentes associations caritatives et humanitaires comme l'Unicef entre autres, est en confinement depuis plus d'une semaine en Espagne.Samuel Eto'o est un grand joueur mais surtout un homme au grand cœur. Hier, il a donné un soutien de taille à son ancien coéquipier Ronaldinho "Salut mon frère ! Je n’ai pas de mots. Je ne peux pas te dire le sentiment qui m'habite. Je ne peux pas imaginer ce que tu vis. Je peux seulement t’envoyer de la force et te dire que je t’aime beaucoup. J'espère que tout va rapidement se régler parce que tu es une bonne personne…Tu peux compter sur moi pour faire tout ce qui est nécessaire. Je ferais ce qui est en mon pouvoir ou je demanderais une faveur à un ami" a déclaré Eto’o. A lire aussi sur Orange Football Club >> « Tu peux compter sur moi mon frère », Samuel Eto’o vole au secours de Ronaldinho