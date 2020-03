Messi entre ingéniosité, paradoxe et déclin

Une stratégie de recrutement qui intrigue

Griezmann - Messi, un manque de connivence qui freine la machine catalane

L’ùre oĂč la vĂ©nĂ©rable formation catalane Ă©tait Ă©rigĂ©e en modĂšle ultime du ballon rond semble bien lointaine. L’expression collective du grand Barça s’estompe de saison en saison et les partenaires dene cessent de dĂ©cevoir. Leur dernier revers face Ă leurs Ă©ternels rivaux merengue ( 2-0 ) lors duen est la parfaite illustration. >> Real-Barça : le rĂ©sumĂ© complet de la rencontre (2-0) Coup de projecteur sur les causes principales des dĂ©boires duC'est le sujet qui prĂ©occupe les inconditionnels du FC Barcelone et les fĂ©rus du ballon rond depuis le dĂ©but de la saison : Il n’y a pas Ă douter,est un gĂ©nie. Le capitaine barcelonais continue de survoler la planĂšte foot. Toutefois, les prouesses footballistiques hors-normes de "La Pulga", tant admirĂ©es par les esthĂštes, se font de plus en plus rares. Il faudrait mĂȘme remonter Ă la demi-finale aller decontre(3-0) pour assister Ă une vĂ©ritable "Masterclass" du surdouĂ© argentin. Ce soir-lĂ , le numĂ©ro 10 du Barça avait littĂ©ralement balayĂ© les partenaires de Sadio ManĂ© en signant un doublĂ©, contre le cours du jeu ! Parvenir Ă dĂ©bloquer les situations les plus inextricables et affronter des vents contraires constituaient le pain quotidien de "La Pulga". Maisn’y arrive plus. EmpruntĂ© et isolĂ© lors de l’élimination de son Ă©quipe enface Ă, agacĂ© lors du match aller de laface Ăet sans idĂ©e lors du dernier, l’Argentin traverse pĂ©niblement cette pĂ©riode compliquĂ©e. Il n’est plus que l’ombre de lui-mĂȘme.a bon dos. Toutefois, la direction du FC Barcelone semble responsable dans une large mesure de la dĂ©cadence de l’institution catalane. Le trĂšs contestĂ© prĂ©sidentet les dĂ©cideurs, ne cessent en effet de diffuser cette impression dĂ©sagrĂ©able de faire les choses Ă l’envers. L'incroyable histoire du transfert avortĂ© de l’attaquant congolais, CĂ©dric Bakambu, cet hiver , ou encore le recrutement de derniĂšre minute deen provenance de
(19de Liga) rĂ©sument parfaitement l’absence d’idĂ©e directrice.D’ailleurs, et depuis le dĂ©part de l’ancien prĂ©sidenten, le nombre de recrutements ratĂ©s ne cesse de s’incrĂ©menter. Deen passant parou encore, le joueur le plus cher de l'histoire du club (145 millions d’euro), la liste s’allonge Ă chaque mercato. Cerise sur le gĂąteau, il ne se passe pas une journĂ©e sans que les mĂ©dias espagnols n’évoquent un improbable retour "vers le futur" dequi serait prĂ©sentĂ© par les dirigeants catalans comme la solution miracle Ă tous les maux actuels. DrĂŽle de paradoxe que de se focaliser sur un mirage
 A lire aussi >> Braithwaite, Song, Hleb
 Les recrues les plus controversĂ©es de l’histoire du Barça Le dernier pari risquĂ© de la haute sphĂšre catalane se nomme d’ailleurs. Le buteur vedette de l’, recrutĂ© l’étĂ© dernier pour la coquette somme de, a mystĂ©rieusement Ă©tĂ© contraint de changer de poste dĂšs son arrivĂ©e au Barça. ConfinĂ© sur l’aile gauche en dĂ©but de saison, loin de son poste habituel, l’ancien chouchou des "Colchoneros" ne parvient toujours pas Ă exprimer toute l’étendue de son talent : seulementmarquĂ©s enapparitions encette saison. Toutefois, c’est surtout son manque manifeste de complicitĂ© avecqui fait actuellement dĂ©bat en Catalogne. Etre en parfaite syntonie avec le chef d’orchestre du jeu barcelonais est la clĂ© de l’harmonie du secteur offensif blaugrana. NĂ©anmoins, le malaise s’est installĂ© cette saison entre les deux virtuoses et une sĂ©quence de jeu l’a symbolisĂ© lors du dernier: Sur une contre-attaque rondement menĂ©e par les Barcelonais en deuxiĂšme pĂ©riode, on y voit "" s’arrĂȘter, tĂȘte en l’air, hĂ©sitant entre chercher Messi ou conclure en solo.est actuellement confrontĂ© Ă une gageure de taille : faire cavalier seul pour prĂ©server son essence de jeu ou bien se soumettre aux ordres du maĂźtre Ă l’instar du grandqui a rĂ©ussi la paire parfaite avec. L’ex-Colchonero a Ă©chouĂ©. ConsĂ©quence : len'a pas eu les ressources offensives nĂ©cessaires pour aller au bout de ses intentions Ă. Au, le club catalan a d’ailleurs alignĂ© prĂšs depour ses deux recrues phares, et c’est le surprenant avant-centre danois,, qui est parvenu Ă tirer son Ă©pingle du jeu
 un soir de! Ça prĂȘte Ă rĂ©flexion. ForcĂ©ment