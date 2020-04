Coronavirus : Adebayor ne fera pas de don pour les togolais

L’ancien sélectionneur français de l’équipe du Cameroun prévient la CAF de ne pas évoquer les conditions climatiques pour faire jouer la CAN 2021 au mois de juin, dans un autre pays.

La CAN au Cameroun et nulle part ailleurs

Initialement prévue en juin – juillet, la CAF avait évoqué des conditions météorologiques pour ramener la CAN 2021 en janvier – février. Or, en raison de la propagation du nouveau coronavirus, le report du tournoi prévu au Cameroun semble inévitable. Et la période de l’année qui semble indiquée en cas d’un nouveau changement serait les mois de… juin et juillet. Un scénario qui suscite craintes et doutes dans certains milieux du football africain.Parmi les plus sceptiques figure Claude Leroy. « C’est vrai qu’on a parlé des conditions climatiques du Cameroun au mois de juin. Mais moi, quand je vivais là-bas, le championnat se déroulait au mois de juin normalement, dans d’assez bonnes conditions. Avec de nouvelles pelouses de qualité, pourquoi pas ? Il y a plein de pays au monde où on joue quand il pleut… », a affirmé le technicien français au cours de l’émission « Talents d’Afrique » ce lundi. Au moment où des réflexions seraient ouvertes sur la possibilité de reporter la compétition, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Cameroun prévient la CAF. « Je pense que s’il y a un cas de force majeure, pourquoi pas au mois de juin au Cameroun. En tout cas, il faut que ça ait lieu au Cameroun et nulle part ailleurs », dit-il.Claude Leroy espère en effet que l’instance africaine n’évoquera pas les conditions climatiques pour faire jouer la CAN 2021 au mois de juin, dans un autre pays. « Il ne faut pas qu’on trouve les raisons climatiques pour encore dribbler le Cameroun et encore trouver un autre lieu pour organiser la CAN. Il faut que ça ait lieu au Cameroun, point final », tranche le Français. Pour rappel, la CAF n'a pas encore officiellement évoqué la possibilité de reporter la CAN camerounaise.