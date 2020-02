🔴Officiel: Un joueur ivoirien signe à Wuhan, ville épicentre du coronavirus !

Titulaire en début de saison, Kepa Arrizabalaga s'est retrouvé sur le banc des remplaçants ces derniÚres semaines, Frank Lampard préférant aligner Willy Caballero. En conférence de presse, l'entraßneur de Chelsea a évoqué la concurrence entre ses deux gardiens.

C'est un fait : le gardien de but le plus cher de l'histoire (Chelsea a dĂ©boursĂ© 80 millions d'euros pour le recruter Ă l'Ă©tĂ© 2018) n'est plus titulaire dans son club. Pas forcĂ©ment irrĂ©prochable cette saison, Kepa Arrizabalaga n'a en effet plus disputĂ© le moindre match depuis fin janvier. DĂ©sormais remplaçant, le portier espagnol a vu l'expĂ©rimentĂ© Willy Caballero (38 ans) lui ravir la place de titulaire. Un changement trĂšs provisoire ou vouĂ© Ă s'inscrire dans la durĂ©e ? Pour le moment, Frank Lampard reste flou Ă ce sujet. « J’ai une vingtaine de joueurs Ă ma disposition, mais je ne peux pas tous les rendre heureux en mĂȘme temps, a affirmĂ© le technicien londonien. Tout ce que j’attends, c’est du professionnalisme au sein de mon Ă©quipe, ce que Kepa a donnĂ©. Chaque joueur a le contrĂŽle de son propre destin. Kepa s’entraĂźne bien, mais Willy Caballero s’entraĂźne Ă©galement bien. Il joue plutĂŽt bien, il a rĂ©alisĂ© de trĂšs bons arrĂȘts contre le Bayern Munich. »