Corinne Diacre ne s’offusque pas du montant des primes

Blaise Matuidi était en conférence de presse ce jeudi après-midi à Clairefontaine, à deux jours du match des Bleus contre la Turquie.

C’était une longue saison. Après une Coupe du Monde ce n’est jamais évident. Mais je pense être bien, j’ai eu l’occasion de couper un peu à la fin du championnat et je suis reparti en équipe de France avec l’objectif de gagner ces deux matches importants. Je suis en forme et disponible.Il faut le demander au coach. Je m’entraîne normalement et je me sens bien, mais les choix appartiennent au coach. Comme d’habitude, je donne le meilleur pour aider l’équipe mais que ce soit moi ou un autre, le coach alignera la meilleure équipe possible.Je connais quelques joueurs, il y en a trois qui évoluent en Italie. La Turquie est première à égalité avec nous même si on est devant à la différence de buts. Il faudra être attentifs parce que jouer là-bas ce n’est jamais facile avec la pression que mettent leurs supporters. Mais on est prêts pour ce combat et on va répondre présents, j’en suis certain.