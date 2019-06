Corinne Diacre avant France - Etats-Unis : « On ne peut pas avoir de pression, ce n’est pas possible »

Corinne Diacre a longuement évoqué jeudi en conférence de presse le rendez-vous du lendemain entre la France et les Etats-Unis en quarts de finale de la Coupe du Monde féminine (21h00). Avec la volonté pour la sélectionneure des Bleues de dédramatiser l’événement.

Diacre : « L’idée, ce sera surtout de les surprendre »

Diacre : « Les filles sont au taquet »



Corinne Diacre avant les USA : « J’aurai beaucoup moins de travail demain lors de la causerie sur l’aspect motivationnel... Les filles sont au taquet ! On va jouer contre la meilleure équipe du monde. La seule pression qu’on a, c’est faire un bon match. »#FRAUSA #AllezLesBleues pic.twitter.com/jeMOPtY5rP

C'est vrai que c'était le match attendu. Ça y est, on y est. Ça n'a pas été simple non plus pour les États-Unis en huitièmes de finale. Pour ma part, j'ai toujours le même état d'esprit : on a bien travaillé, on a préparé ce match comme les autres.Pas plus d’excitation que contre le Brésil. Il y a beaucoup de sérénité. L’excitation, ça peut être dangereux, surtout si ce n’est pas maîtrisé. Je préfère rester concentrée sur notre mission, il faut vraiment ne pas perdre d’énergie. Plus on avance dans la compétition, plus il y a de fatigue et plus il faut se préserver. On essaye de se reposer du mieux possible. Il faut s’accorder des temps off, pour se ressourcer, même si c’est moins facile avec la chaleur.C’est un plan de jeu qu’on définira avec mes joueuses, lors de notre dernier entraînement. On ne va pas dévoiler nos intentions. L’idée, ce sera surtout de les surprendre. Mais on va mettre quelque chose en place.On ne s’est pas appuyées dessus. C’était un autre contexte, un match de préparation en janvier. Les joueuses américaines étaient tout juste rassemblées en camp d’entraînement. Nous on était en plein championnat, on ne peut pas du tout comparer. Maintenant, on les a quand même battues, ça doit être une force de se dire que rien n’est impossible. Quand on est capables de faire les choses une fois, on doit être capables de les répéter.Quand vous jouez les Etats-Unis, j’aurai beaucoup moins de travail pendant ma causerie. Les filles sont au taquet. S’il y a bien un levier sur lequel je ne vais pas intervenir, c’est celui-ci. Jouer les Etats-Unis, c’est juste énorme. Je vais être tranquille demain.Il ne faut surtout pas que l’enjeu dépasse le jeu. On a ces défaites en quarts de finale qui nous suivent depuis un moment. Ça pourrait encore demain. Il faut surtout s’attarder sur le match. On a aussi des choses à prouver, on sait qu’on n’est pas parfaites depuis le début. On tend vers ça. Maintenant, un match reste un match. Il suffit qu’il y en ait une qui n’est pas au top de sa forme pour mettre le collectif en difficulté. L’objectif, c’est de faire mieux qu’au premier tour contre le Brésil.J’espère que certaines auront récupéré quelques forces. Je ne pense pas ce que soit dû à la fatigue, plus à la longueur du championnat. J’ai beaucoup de joueuses qui ont eu une saison très longue et intense. Il a fallu les gérer dans leur préparation et elles ont eu des petits soucis musculaire qui a retardé l’aménagement qu’on leu a préparé. Ce sera mieux demain que contre le Brésil. Quand on joue contre les Etats-Unis, on n’a pas de pression. On ne peut pas en avoir, ce n’est pas possible. Au contraire, c’est de la motivation supplémentaire. On va affronter la meilleure équipe du monde.