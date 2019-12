Copa América : Le tirage au sort de l'édition 2020

Le Brésil défiera la Colombie et le Qatar lors de la Copa América 2020, cet été, alors que l'Argentine défiera le Chili ainsi que le Paraguay.



¡DEFINIDOS LOS GRUPOS!

Nada evitará que vibres con esta @CONMEBOL #CopaAmérica 2020.

¿En qué grupo quedó tu selección? pic.twitter.com/CNB40oqjjN

— Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

Une quatrième Copa América en six ans

L’Argentine et le Brésil se sont soigneusement évités. Les deux cadors du continent sud-américain couraient le risque de se retrouver dans le même groupe lors de la Copa América 2020, qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet prochains. Mais l’Argentine, co-organisatrice de la compétition avec la Colombie, a hérité dans le groupe A de l’Australie (invitée pour la première fois), de la Bolivie, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay. La Seleçao est tombée dans le groupe B, celui de la zone Nord, dont les matchs seront accueillis en Colombie. Outre la Tricolor, les Brésiliens, tenants du titre, affronteront le Qatar (déjà invité en 2019), le Venezuela, l’Equateur et le Pérou.Le match d’ouverture se déroulera à l’Estadio Monumental de Buenos Aires et opposera l’Argentine au Chili. La finale sera elle à l’Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla, en Colombie. Pour rappel, en 2020 se tiendra une quatrième Copa América depuis 2015.