Copa America : Grâce à Philippe Coutinho, le Brésil ne manque pas son entrée

Le Brésil a peut-être battu la Bolivie en ouverture de la Copa America 2019, le secteur offensif a mis du temps avant de s'illustrer. Pendant plus de 45 minutes, les attaquants brésiliens ont été muselés par la défense bolivienne. Une inefficacité que Thiago Silva a tenté d'expliquer au micro de beIN Sports à l'issue du match.. « On a eu une première période un peu difficile. C’est le premier match, y a la tension, ça fait un peu mal. Mais je dois féliciter l’équipe, en deuxième période on était plus solide. On a tout de suite marqué et ça a beaucoup ouvert le jeu. On a profité de nos qualités pour marquer un deuxième puis un troisième but. Neymar c’est un joueur indispensable au PSG et en sélection. On ne va jamais oublier la qualité de Ney mais Neres a fait un bon match. »« Je suis content pour lui, c’est lui qui m’a appelé pour me faire venir à Milan puis à Paris. Maintenant il revient. Nous sommes contents, maintenant on doit beaucoup échanger, parler de tout ce qui a eu lieu et de tout ce qu’on peut améliorer dans le club. Leonardo a beaucoup d’expérience et après la Copa America on va bien parler » a expliqué le joueur de 34 ans. En attendant, le Brésil est à la quête d'un succès continental à domicile et cela passe par un bon résultat dès mercredi prochain.