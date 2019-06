Copa América : Cavani porte l'Uruguay, le Japon éliminé

Grâce à Edinson Cavani, l'Uruguay a dominé le Chili dans la finale du groupe C. Avec cette victoire, la Céleste évite la Colombie en quarts de finale et affrontera le Pérou. Dans l'autre match du groupe, le Japon et l'Equateur n'ont pu se départager (1-1) et se retrouvent éliminés.

Les matchs de la nuit

L’Uruguay remporte la finale du groupe

Le Japon accroché par l'Equateur

Le joueur de la nuit

Le programme des quarts de finale

Au moment de rentrer sur la pelouse du Maracana, l’Uruguay et le Chili savaient déjà qu’ils verraient les quarts de finale. Déjà qualifiées avant le coup d’envoi, les deux sélections n’avaient donc comme objectif que de savoir qui allait terminer en tête de ce groupe C et ainsi éviter la Colombie lors du tour précédent. C’est finalement la Céleste qui peut souffler un grand coup après sa victoire dans la nuit de lundi à mardi.Malgré une volonté offensive des deux côtés et l’ambition de ne pas faire jouer les « coiffeurs », Edinson Cavani est le seul à avoir trouvé le chemin du but. Sur un centre de Jonathan Rodriguez, l’Uruguayen est venu placer une sublime tête en pleine lucarne. Une réalisation suffisante pour les coéquipiers de l’attaquant du PSG. La Roja peut s’en vouloir de ne pas avoir concrétiser sa grosse entame de match et va donc devoir se frotter à un os avec la Colombie dans ce qui est le choc très certainement le choc des quarts de finale de la Copa América.Les quarts, le Japon ne les verra pas. Le pays asiatique, invité par les organisateurs, n’a pas réussi à prendre le meilleur sur l’Equateur dans l’autre match du groupe C alors qu’une victoire était nécessaire. A Belo Horizonte, les Nippos ont réussi à prendre l’avantage grâce à Nakajima très tôt dans la rencontre (15eme) mais la Tri n’a mis que vingt minutes à revenir au score par l’intermédiaire de Mena (35eme). En partageant les points, le Japon a donc dit adieux aux quarts et a offert la qualification au Paraguay. Avec deux points, la Albirroja finit deuxième meilleur troisième à la différence de buts par rapport au Japon (-1 contre -4).On aurait pu mettre Edinson Cavani puisque le Parisien a offert la victoire à l’Uruguay mais c’est bien Gonzalo Jara qui a attiré l’attention. Le défenseur chilien s’est fait remarquer en réalisant une prise de judo sur un spectateur qui s’était introduit avec une tête de poule sur la pelouse du Maracana. Mais ce n’est pas le seul fait d’arme de l'ancien de West Bromwich puisque ce match entre sa sélection et l’Uruguay marquait ses retrouvailles avec Cavani. Pour rappel, lors de la Copa América 2015,et qu’il lui a répondu en lui mettant la main au visage. Pas d’embrouille cette fois-ci mais le duel était forcément attendu.: Brésil - Paraguay: Venezuela - Argentine: Colombie - Chili: Uruguay - Pérou