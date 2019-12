🔴 Copa America 2020: Le tirage au sort complet !

EXCLU - 🗨️ "J'avais choisi Sadio Mané 🇸🇳 car c'est un joueur qui me plaît." 👉 Lionel Messi 🇦🇷 est revenu sur son vote au prix FIFA The Best, au micro de @Lgatounes dans l'émission Talents d'Afrique spéciale #BallonDor.#BallonDor2019 #TDA pic.twitter.com/HOT26V4t7W — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) 3 décembre 2019

est décidément un fan absolu de. Convié à voter en tant que capitaine de l’lors du prixen septembre dernier, le surdoué argentin avait placé la super star sénégalaise en tête. >> FIFA The Best 2019 : Messi a voté pour Sadio Mané Interviewé parà l’issue de son sixième sacre aulundi, "La Pulga" a de nouveau déclaré sa flamme au numéro 10 de Liverpool, classé à une "méprisable" 4e place: «», a souligné le désormais joueur le plus titré de l'histoire du Ballon d’Or avant d’ajouter : «Mané a réalisé une grande année qui était exceptionnelle pour toute l’équipe de Liverpool. C’est donc pour cette raison que je l’avais choisi. Je me répète, il y a eu beaucoup de très grands joueurs cette année, le choix était donc difficile » conclut-il. >> Ballon d’or 2019 : le palmarès complet Même si cela ne changera rien à la décevante quatrième place finale de l’enfant de, il s’agit d’un sublime signe de reconnaissance venant de la part de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire !