Congo : Gnanzou Djeni Rufin (FC San pedro) file au TP Mazembe

"Je m'entends très bien avec lui"

Selon Cristiano Ronaldo, Neymar va rester au PSG - Foot - L1 - PSG ⁦@DidierRoustan⁩ ce CR7 a vraiment un bon fond ... https://t.co/mTR9O9x6pS — FredDubai (@Frederi75625573) 30 juillet 2019

Le quintuple Ballon d'Or s'est exprimé sur la situation de Neymar, qui souhaite revenir à Barcelone. Le Brésilien retrouvera-t-il la Catalogne cet été? "Je ne sais pas, a sobrement déclaré Ronaldo. On parle beaucoup de lui pour le Real, le Barça, la Juve. C'est le travail des médias parce qu'il faut vendre mais je pense qu'il va rester à Paris." "S'il part, il faut chercher où il sera heureux et pourra exprimer au mieux son football, a-t-il expliqué. Qu'il ne se blesse pas, ça lui arrive beaucoup et ça doit l'inquiéter. Moi, ça m'inquiète parce que j'aime le voir jouer. Peu importe où, qu'il puisse prendre soin de lui et qu'il évite les blessure, c'est ce que je lui souhaite."Ronaldo n'a pas caché son appréciation pour Neymar. "C'est un grand joueur et je m'entends très bien avec lui, a-t-il indiqué. Nous avons tourné ensemble récemment (pour une publicité, nldr)."