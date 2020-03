CAN 2021: la liste du Congo avec Bifouma et trois nouveaux

Ci-après la liste des 30 Diables Rouges convoqués par Valdo Filho:

mise sur la jeunesse ! En vue de la très attendue double confrontation face à l’, en éliminatoires de la, le sélectionneur brésilien dua décidé de faire appel aux services de trois nouveaux joueurs : Il s'agit des défenseurs Bradley Mazikou (23 ans/CSKA Sofia) et Senna Miangué (23 ans/ Cagliari ), mais également du milieu de terrain Warren Tchimbembé (21 ans/ Troyes).Absent lors des deux dernières sorties des "Diables Rouges", contre leet la, l’attaquant vedette et le capitaine de la sélection,(27 ans, 29 sélections, 13 buts), effectue son retour.A lire aussi >> CAN 2021 : La CAF pourrait reporter les éliminatoires à cause du Coronavirus Il convient de noter également que la Fédération congolaise de football a, par ailleurs, levé la suspension qui pesait suret. Ces deux joueurs avaient écopé d’une sanction disciplinaire pour l’absence non justifiée lors du matchChristoffer Mafoumbi (Morecambe, Angleterre)Erwann Ofouya (AS Blainville, Canada)Pavhel Ndzila (Etoile du Congo)Perrauld Ndinga (AS Otoho).Fernand Mayembo (Le Havre, France)Baron Kibamba (Seville Atletico, Espagne)Beranger Itoua (Sohar FC, Oman)Cosme Atoni Mavoungou (JST)Ravy Tsouka (Helsingborgds IF, Suède)Prince Mouandza Mapata (Diables Noirs)Bradley Mazikou (CSKA Sofia, Bulgarie)Dimitri Bissiki (AS Otoho)Sena Miangué (Standard Liège, Belgique).Junior Loussoukou (Stade Tunisien, Tunisie)Warren Tchimbémbé (Troyes, France)Gaius Makouta (Beroe Stara Zagora, Bulgarie)Randi Goteni (Dunkerque, France)Scott Bitsindou (Lommel, Belgique)Harvy Itali Ossété (Diables Noirs)Prince Obongo (Diables Noirs)Hardy Samarange Binguila (Diables Noirs)Junior Makiessé (US Tataouine, Tunisie)Yohan Andzouana (Roulers, Belgique).Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor, Turquie)Mavis Tchibota (Lugodorets, Bulgarie)Elvia Ipamy (TP Mazembe, RDC)Yann Moukombo (Etoile du Congo)Silvère Ganvoula (Bochum, Allemagne)Merveil Ndockyt (NK Osijek, Croatie)Prince Ibara (Beerchot, Belgique).