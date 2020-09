Compétitions CAF- Teungueth Fc et Jaraaf pas éligibles !

Après une saison compliquée sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann va retrouver les Bleus, à l'occasion des matchs de Ligue des Nations. Didier Deschamps s'est montré rassurant envers lui.

Avec Deschamps, Griezmann a des certitudes



Dans quatre jours, l’Équipe de France sera de retour dans le cadre de la Ligue des Nations version 2020-2021 et les matchs face à la Suède (samedi) et la Croatie (mardi).durant la saison blanche vécue par le club catalan, conclue sur une humiliation face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2) et en pleine saga du départ possible de Lionel Messi.Dans un entretien accordé à France Football, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Équipe de France, s'est montré rassurant sur ses aspirations envers l'attaquant, avouant qu'il avait bien un statut d'indispensable, au contraire de ce qui est le cas au Camp Nou.. Après, il est dépendant des autres, d'un système et de la façon dont on l'utilise. Il ne fait pas la différence tout seul", a-t-il indiqué.De plus, le coach a eu une discussion avec Griezmann, et a affirmé qu'il allait l'utiliser de façon à ce que son rendement soit optimisé. "À l'Atlético, l'équipe jouait pour lui, il était dans un certain confort et son poids était considérable. Il a fait un choix et à Barcelone, ça s'est avéré plus compliqué, on en a parlé ensemble.. Je n'ai donc aucun souci", a expliqué Deschamps.