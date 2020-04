Compétitions CAF et Coronavirus : la mise au point d'Ahmad Ahmad

Un message important de la part du président de la @caf_online_FR @AAhmad_CAF à propos de #COVID19 🗣 pic.twitter.com/x50MPg6yWO — CAF - FR (@caf_online_FR) March 20, 2020

Le dirigeant a indiqué que la CAF s'adaptera en fonction de la propagation du Coronavirus et sera prête à modifier son calendrier s'il y a nécessité, comme ont fait d'autres confédérations dont l'UEFA et le CONMEBOL qui ont repoussé respectivement l'Euro 2020 et la Copa America 2020 à l'année suivante. Le successeur d'Issa Hayatou, s'est livré au journal le Monde, dans une interview publiée mercredi. Le patron de la CAF a indiqué que son instance a pris des décisions qui s'imposent dans ces circonstances assez particuliers, en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19, notamment en Afrique."D’abord, la commission médicale à la CAF a rendu ses analyses et, plus globalement, nous suivons les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous avons décidé de reporter les matchs qualificatifs pour la CAN 2021, prévus fin mars. Des fédérations nous le demandaient et, de toute manière, avec la suspension de nombreuses liaisons aériennes, des joueurs africains confinés en Europe, cette décision s’imposait d’elle-même. Nous allons attendre la suite pour savoir quand serons jouées les journées trois et quatre de la compétition, selon le patron de la CAF", a indiqué le Malgache dans l'interview."La cinquième journée était prévue en juin, il est encore trop tôt pour décider si elle aura lieu, mais il nous reste encore des dates en septembre, octobre et novembre, quitte à repousser la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022, prévue justement en novembre. Nous en discuterons avec la FIFA, laquelle semble ouverte aux différents aménagements du calendrier. A l’heure où je vous parle, la phase finale de la CAN 2021 est toujours fixée en janvier et février prochains", a-t-il ajouté."Concernant le Championat d’Afrique des nations (le CHAN 2020), initialement prévu au Cameroun du 4 au 25 avril, et qui a été reporté l,e préisdent de la CAF a estimé qu’il est trop tôt pour décider à quel moment en 2020 ou 2021. La seule chose qui semble évidente, c’est que le CHAN ne pourra pas avoir lieu au Cameroun aux mois de juin et juillet, en raison des conditions météorologiques", a-t-il poursuivi."Quant à un éventuel report des demi-finales et finale de la la Ligue des champions et la Coupe de la confédération initialement fixées en mai, Ahmad Ahmad a indiqué que la CAF s’adaptera en fonction de la situation sanitaire. “S’il faut modifier le calendrier, nous le ferons. Tous les jours ou presque, j’ai des échanges avec le secrétariat général de la CAF, avec les fédérations. Dans tous les cas, nous saurons nous adapte", a-t-il conclu.A lire aussi >> Coronavirus: La CAN 2021 reportée ? La CAF sort du silence