Comores : La FIFA place un comité de normalisation à la tête de la Fédération

OFFICIEL ! Les nommés pour le Trophée de Meilleur joueur de l’Année aux #GlobeSoccerAwards : 🇸🇳 Sadio Mané 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🇧🇷 Alisson 🇳🇱 Virgil Van Dijk 🇵🇹 Bernardo Silva 🇦🇷 Lionel Messi 🇪🇬 Mohamed Salah pic.twitter.com/VkbymAIsc4 — Actu Foot (@ActuFoot_) 30 octobre 2019

OFFICIEL ! Les nommés pour le titre de Révélation de l’Année aux #GlobeSoccerAwards :



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho

🇳🇴 Erling Haaland

🇪🇦 Ansu Fati

🇩🇪 Kai Havertz

🇵🇹 Joao Felix pic.twitter.com/xgHwRh5sOP — Actu Foot (@ActuFoot_) 30 octobre 2019

Sans grande surprise, on retrouve Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (FC Barcelone). Ils sont accompagnés de plusieurs joueurs de Liverpool, vainqueurs de la Ligue des Champions. Ainsi, Alisson Becker, Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk sont nommés. Bernardo Silva (Manchester City) accompagne tout ce joli monde. Le nom du lauréat sera connu le 29 décembre prochain. Ce jour-là, on connaîtra aussi les noms du joueur élu révélation de l’année. Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haland (Red Bull Salzbourg), Ansu Fati (FC Barcelone), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Joao Félix (Atletico Madrid) sont en lice. Du côté des féminines, Ada Hegerberg, Alex Morgan, Amandine Henry, Lucy Bronze, Marta Vieira Da Silva, Megan Rapinoe et Sari van Veenendaal sont en course. Djamel Belmadi (Algérie), Jürgen Klopp (Liverpool), Massimiliano Allegri (ex-Juventus Turin), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Fernando Santos (Portugal) sont les cinq nommés chez les entraîneurs. L’Ajax Amsterdam, Liverpool et l’Olympique Lyonnais Féminin sont en concurrence pour le titre de meilleur club, alors que Federico Pastorello, Jorge Mendes et Mino Raiola⁠ concourent pour le trophée de meilleur agent. A lire aussi >> OFC: Sadio Mané élu meilleur joueur africain du mois d'Octobre !