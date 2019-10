Commission de discipline : Un match pour Cyprien, Hérelle et Wague

Réunie le 23 octobre 2019, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes. A noter que les Niçois Cyprien et Hérelle n'ont pris qu'un match de suspension.

Wylan CYPRIEN (Nice)Christophe HERELLE (Nice)Molla WAGUE (Nantes)suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 29 octobre 2019 à 0h00.Haitam ALEESAMI (Amiens)Dario BENEDETTO (Marseille)Lamine FOMBA (Nîmes)Serhou GUIRASSY (Amiens)Lamine-Gueye KONE (Strasbourg )Loïc PERRIN (Saint-Etienne)Jacques-Alaixys ROMAO (Reims)Jim ALLEVINAH (Clermont)suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 29 octobre 2019 à 0h00.Lilian BRASSIER (Valenciennes)Yannick CAHUZAC (Lens)Eric Junior DINA EBIMBE (Le Havre)Jean-Pascal FONTAINE (Le Havre)Adrian GRBIC (Clermont)Ousmane KANTE (Paris FC)Julien LAPORTE (Lorient)Bevic Selad MOUSSITI OKO (Le Mans)Gabriel MUTOMBO KUPA (Orléans)Emmanuel NTIM (Valenciennes)10eme journée : Orléans - Lens du 7 octobre 2019Comportement à la mi-temps de M. Florent GHISOLFI, coordinateur sportif du RC LensCinq matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.9eme journée : Amiens - Marseille du 4 octobre 2019Comportement des supporters du Amiens SC : tentative d’intrusion et début de bagarreCompte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.9eme journée : Montpellier - Monaco du 5 octobre 2019Comportement des supporters de l’AS Monaco : usage d’engins pyrotechniquesFermeture pour un match avec sursis du parcage visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par l’AS Monaco.9eme journée : Paris Saint-Germain - Angers du 5 octobre 2019Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniquesCompte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.9eme journée : Toulouse - Bordeaux du 5 octobre 2019Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques12.000€ d’amende pour le FC Girondins de Bordeaux9eme journée : Saint-Etienne - Lyon du 6 octobre 2019Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets // banderole injurieuseFermeture pour deux matchs dont un match par révocation du sursis des parties basse des tribunes Parret et Snella et 5.000€ d’amende pour l’AS Saint-Etienne.9eme journée : Le Havre - Châteauroux du 27 septembre 2019Comportement des supporters du Havre AC : jets d’objets5.000€ d’amende pour le Havre AC.10eme journée : Sochaux - Clermont du 4 octobre 2019Comportement des supporters du FC Sochaux-Montbéliard : usage d’engin pyrotechniqueCompte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.10eme journée : Valenciennes - Grenoble du 4 octobre 2019Comportement des supporters du Valenciennes FC : usage d’engins pyrotechniques25.000€ d’amende pour le Valenciennes FC.10eme journée : Orléans - Lens du 7 octobre 2019Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniquesCompte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.(*) : La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 30 octobre 2019 à 18h00.