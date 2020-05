Comment Zidane a fait changer Ancelotti

On dit toujours que la route vers la gloire doit être semée d’embûches, et que les débuts difficiles font que le présent soit plus sûr. Retour sur le destin dequi ont connu la pauvreté...Amateurs de Netflix, vous pouvez même trouver une série qui retrace l'enfance difficile de ce virtuose du ballon rond, qui a vécu à, une des plus dangereuses banlieues de Buenos Aires. Son père a été assassiné par un gang de la place et sa meurt était addict aux drogues. Heureusement pour lui, il y avait ce ballon rond qui lui a sauvé l'existence. "L'unique joueur au monde à avoir gagné deux triplés de suite, avec le FC Barcelone et l'Inter de Milan, et le meilleur joueur africain de tous les temps selon le Top 100 Orange Football Club, vient de loin, très loin. L'enfant de Douala, issu d'une famille de 6 frères et soeurs ( d'un père comptable et une mère commerçante ) , commençait à taper pieds nus dans des ballons faits en plastique, lorsqu'il était enfant. Il avait fait un premier séjour en France pour tenter l'expérience en tant que Footballeur mais faute de papiers, ce fut un premier échec... La suite, on la connaît tous. Un footballeur énorme, et un homme au grand cœur. Chapeau l'artiste!L'international Ghanéen est loin d'avoir eu une enfance facile, loin de là. Fils d'agriculteurs, il aura même vendu de l'eau en sachets pour s'en sortir. "J’ai des amis qui me connaissaient depuis le début. Ils connaissent mon départ, ils connaissent la personne que j’étais. “Ils n’arrêtent pas de me dire” tu as cru en Dieu, nous sommes heureux pour toi “. Chaque fois qu’ils me téléphonent, ils me disent «tu as tout fait pour survivre». J’ai survécu, mais je n’oublie pas. J’ai vécu dans un immeuble inachevé. À chaque fois que je retourne au Ghana, je vois le bâtiment dans lequel je vivais. C’est encore inachevé. “Je dis à mes amis:“ c’est moi, c’est d’où je viens ”. C’est difficile en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de voir des enfants sans argent, sans maison, sans nulle part où aller. " La suite est une volonté sans faille pour finir chez les plus grands clubs, à savoir, ou encore Newcastle, son actuelle équipe...C'est sûrement l'un des joueurs a avoir le plus connu la pauvreté, étant enfant, avant de se révéler et devenir tout simplement ballon d'or., le brésilien, avait des jambes arquées causées par la malnutrition, et avait même perdu plusieurs dents, étant môme, pour la même raison, vous imaginez! L'enfant des favelas ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un qui pouvait supporter les exigences du monde du Football avec son corps chétif, mais il aura tenu bon grâce à sa technique, sa volonté, et sa rage de vaincre, pour convaincre les coachs, et se frayer un chemin qui l'aura ramené, quelques années plus tard, sur le toit du monde ( champion du monde 2002, ballon d'or...)Il est aujourd'hui l'un des footballeurs les plus riches de sa génération, et peut tout se permettre. Mais l'enfant de madère, l'île portugaise, aura connu la pauvreté, bien avant la gloire... "Je ne sais pas combien d'argent je possède. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est vrai qu'au début, c’était le cas, quand je n'avais rien. Ensuite, je voulais avoir de l'argent pour moi et ma famille parce que j'ai grandi sans rien, nous étions très pauvres. Je n’avais pas de jouets ou de cadeaux à Noël." J’en suis là car j’ai travaillé très dur. Je me suis entièrement investi en faisant beaucoup de sacrifices. Je sais ce que c’est que d’être de l’autre côté de la barrière car j’y étais. Et j’apprécie d’autant plus les gens qui veulent changer de mentalité et s’en sortir en travaillant pour une vie meilleure.

