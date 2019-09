Comment lutter contre le racisme ? Matuidi a donné la meilleure réponse

"à Lyon, j'étais le finisseur, et ici, le finisseur, c'était Ronaldo. Avec lui, j'avais un autre rôle. Je marquais des buts mais j’étais plus dans la construction et dans l'ouverture d'espaces. C'est un style de jeu différent", a-t-il expliqué. Benzema a aussi proposé une définition de ce qu'était la BBC dans toute sa splendeur : "On avait une fusée, un tueur, et j'étais là, entre les deux, le rouage qui permettait de faire fonctionner le trio". L'atatquant se rappelle de son match face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. "C'est le plus beau que j'ai fait en Ligue des Champions. C'est comme ça que je vois le football. Cette partie valait plus qu'un but pour moi. La Champions est comme un Mondial pour moi !"