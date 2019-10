Comment Cristiano Ronaldo (Juventus) reste au plus haut niveau

A 34 ans, Cristiano Ronaldo épate par sa forme physique et sportive. Quintuple Ballon d’Or, le Portugais est en lice pour en gagner un sixième. Dans les colonnes de France Football, il donne sa recette pour rester compétitif malgré les années qui passent.

Secret numéro 1 : apprendre des grands joueurs

Secret numéro 2 : avoir une discipline de fer

Secret numéro 3 : bien s’entourer

A 34 ans, bientôt 35, la plupart des joueurs prépareraient tranquillement leur reconversion. Pas Cristiano Ronaldo, qui compte bien tutoyer les étoiles encore un petit moment. Le Portugais est toujours en lice pour remporter son sixième Ballon d’Or, il a même atteint récemment les 700 buts en carrière, une prouesse qui s’ajoute à la longue liste de ses statistiques marquantes. Mais si CR7 reste une machine à gagner, ce n’est pas sans effort. Dans un entretien accordé à France Football, il a dévoilé quelques secrets pour rester en forme malgré les années qui passent.Repéré par Sir Alex Ferguson à l’âge de 18 ans, alors qu’il jouait au Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo a explosé aux yeux de tous sous le maillot de Manchester United. C’est en Angleterre que CR7 a acquis sa réputation de serial buteur. Et le Portugais avoue avoir beaucoup appris en côtoyant ses aînés de United : « Si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux », a-t-il expliqué. A l'époque, lui avait demandé conseil à Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy ou encore Rio Ferdinand… rien que ça : « Si vous n’apprenez pas de ces mecs-là, c’est que vous êtes un imbécile. » Cristiano Ronaldo et Patrice Evra lorsqu'ils évoluaient à Manchester[/caption]Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo est un bourreau de travail. Dans les colonnes de France Football, il offre une anecdote montrant bien son obsession pour la perfection : « Après le match (Juventus-Lokomitiv, match dans lequel il n’a pas marqué), je suis allé dîner avec des amis. Je suis rentré chez moi à 4 heures du matin. J’ai été au spa me mettre dans l’eau glacée avant d’aller au lit. Je me suis réveillé à 10 heures, j’ai pris mon petit déjeuner. À 11 heures, je suis allé bosser au gymnase. Si vous n’avez pas cette discipline tous les jours, vous ne pouvez pas rester au top pendant quinze ans. »CR7 est au top niveau depuis plus de dix ans. Arrivé à 18 ans dans l’un des plus grands clubs du monde, Manchester United, le Portugais est aussi revenu sur l’importance de l’entourage pour être performant : « Je suis ce que je suis aujourd’hui parce que je suis bien entouré, de gens intelligents qui m’aiment et m’inspirent. Tous les jours, j’apprends d’eux. Je prends ce qu’il y a de meilleur dans chacune des personnes que je côtoie. »