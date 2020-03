Coman reprend l'entraînement avec le Bayern Munich

Samuel Eto'o: “My best teammate? Messi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Yaya Touré. It’s difficult to pick one. Apart from Messi?…Yaya Touré.” pic.twitter.com/1yEyICaXy0 — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) March 11, 2020

Invité par Goal à se confier sur les meilleurs joueurs avec lesquels il a joué, l'ancien buteur du Barça n'a nommé ni Xavi, ex-capitaine du Barça et actuel manager d'Al Sadd, ni Wesley Snijder, son ex-coéquipier à l'Inter Milan., a expliqué Eto’o à Goal. "Deux des plus grands joueurs africains avec lesquels j'ai joué sont Yaya Touré et Jay Jay Okocha", a-t-il poursuivi. «Il [Yaya] est un incroyable milieu de terrain central, l'un des meilleurs que le monde ait jamais vu, et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Sans oublier Okocha, du Nigeria. C'est un footballeur fantastique! » A lire aussi >> Le onze de rêve de Toko-Ekambi, avec Eto'o, sans Drogba