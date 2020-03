Colley, Matuidi, Mangala… Les joueurs qui ont été testés positifs au Coronavirus

Le quotidien catalan Sport fait état ce samedi du souhait de Neymar de retourner au FC Barcelone cet été. Le Brésilien l'aurait fait savoir à son entourage.

Le PSG prêt à vendre Neymar mais…

Est-ce le début d’un nouveau feuilleton Neymar ? On pourrait l’imaginer si on se fie aux rumeurs qui émanent d’Espagne et plus précisément du quotidien catalan Sport. D’après cette source, l’attaquant brésilien du PSG aurait fait savoir à son entourage que sa priorité est de retrouver le Barça. Et il espère le faire dès l’été 2020, quitte à s’engager dans un nouveau bras de fer avec ses employeurs parisiens.Alors qu’il l’a quitté en 2017, Neymar est toujours resté très attaché au Barça, et aussi et surtout aux joueurs qui y évoluent.Et ce souhait serait réciproque. Il le serait même à un point où la Pulga aurait conditionné son nouvel engagement avec le club contre un retour au Camp Nou de son ancien compère. Une demande dont les responsables blaugrana auraient déjà pris acte.La démarche qui consiste à ramener « Ney » sur la terre de ses premiers exploits européens ne sera toutefois pas facile à concrétiser. Comme l’année dernière, les dirigeants du club risquent de se heurter au refus du PSG, out tout au moins à leurs exigences très élevées. S’ils ne s’opposent pas au départ de l’international auriverde –ayant fait de Kylian Mbappé la figure de proue de leur projet-, Nasser Al-Khelaifi et ses disciples n’ont aucune envie de faciliter les négociations.Et qui risque de se rapprocher de celle qu’ils ont déboursée pour ses services il y a trois ans (220M€).