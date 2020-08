Club Africain : Yassine Chamakhi vers El Chorta irakien

A un certain moment, il a été annoncé en contacts avancés pour signer avec l'Espérance Sportive de Tunis.Lundi, le membre du bureau directeur du club irakien, M.Tahcine El Yasri a assuré que son club se trouve à un stade avancé dans ses négociations avec l'enfant de la ville de Soliman."Malgré les offres tunisiennes et étrangères, Chamakhi nous a assurés de son désir de tenter une expérience professionnelle en Irak d'autant plus que notre club prendra part la prochaine saison à la Ligue des champions d'Asie. Cette compétition constitue pour lui un excellent moyen d'exposer ses capacités techniques", a-t-il révélé.Au moment de la suspension du championnat irakien en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, soit après la 5e journée, El Chorta pointait à la onzième place avec 5 points, à 6 longueurs du leader, Al Naft.A lire aussi >> Club Africain : Somrani fustige la commission électorale