Club Africain : Ahmed Khelil incertain pour le derby

Le Paris Saint-Germain aurai jeté son dévolu sur un attaquant du FC Barcelone, que Ronald Koeman, le nouvel entraîneur catalan, ne retiendra pas.

Ronald Koeman vient d’arriver au Barça et compte bien y faire le ménage. Le coach batave aurait d'ailleurs déjà signifié à Luis Suarez qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Le Pistolero uruguayen est donc gentiment convié à se trouver un nouveau point de chute. Un point de chute qui pourrait bien être Paris. Proche de Neymar lors du passage du Brésilien en Catalogne, Suarez pourrait jouer les doublures de luxe de Mauro Icardi au PSG, voire même le concurrencer pour le poste de numéro 9 alors qu'Edinson Cavani est parti et qu'Eric Maxim Choupo-Moting va le suivre. Récemment, dans un entretien avec El Pais, l'ancien joueur de Liverpool évoquait le scénario d'un départ : "Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester,», avait ainsi indiqué le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça. Le message est visiblement passé.