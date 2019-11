Clément Grenier (Rennes) convoqué pour affronter Nîmes

Les fratries de célèbres footballeurs , la Cote d'Ivoire en a offert plusieurs. Qui ne connait pas les frères Touré ( Kolo et Yaya) ou encore Kalou ( Bonaventure et Salomon) ? A ces célébrissimes fratries , une autre truffée de talents s'invite dans le quotidien des ivoiriens. Celle là, porte le patronyme de Traoré .S i l'aîné Hamed junior Traoré, international espoir ivoirien est connu des ivoiriens , ce n'est pas encore le cas pour son cadet Amad Diallo Traoré. Du moins jusqu'à la semaine dernière. Car depuis le weekend dernier , l'ivoirien arrivé en Italie avec sa famille dans la région de Reggio d’Émilie et repéré lors d’un tournoi de jeunes organisé en 2014 à 12 ans est sur toutes les lèvres . Recruté par l'Atlanta Bergame au nez et à la barbe des recruteurs de l’Inter, de l’AC Milan, de la Roma ou encore de la Juventus de Turin , Amad Diallo s'impose comme un des métronomes de la primavera avec la pépinière de l'atlanta . Pour sa première en Youth League mardi dernier , l'ivoirien grâce à sa rapidité , ses dribbles , son altruisme et sa technique porte les siens contre Manchester City. Avec un 1 but inscrit à la 78e après une accélération des 40 m suivie d'un slalom et une passe décisive sur le premier but , Amad Diallo est le grand orfèvre de la victoire ( 3-1) de l'Atlanta contre les citizens. Une grosse partie qui convainc Gian Piero Gasperini , le coach de la formation professionnelle de le convoquer contre Udinese dimanche.Entré contre Udinese dimanche dernier , le fan de Lionnel Messi mais bien inspiré par Arjen Robben sur le coup , Diallo Amad se paie son vis-à-vis avant de placer une frappe qui fait mouche . Pour le 7e et dernier but de l'Atlanta. Après seulement 6 minutes ,le néo pro des bergamasques devient le plus jeune buteur de la Série A et le 2e des 5 grands championnats européens. " Je n'arrive pas à parler parce que je suis vraiment très ému . Au moment d'entrer sur le terrain ,j 'ai prié ,prié , prié et encore prié. J'étais agité et au moment j'ai mis les pieds sur le terrain , j 'ai pensé ,j'ai choisi de faire ce métier pourquoi devrais-je avoir peur ? Et puis j'ai réussi à marquer. Je ne crois pas avoir fait quelque chose d'incroyable, c'est mon premier but , ça restera forcément gravé dans ma tête.Et maintenant, je vais continuer dans cette direction." a assuré , Amad Diallo Traoré . Une soirée de rêve confirmée 24 heures plus tard en Supercoupe d’Italie Primavera face à la Fiorentina battue ( 2-1). Ce soir là , Amad Diallo Traoré s'offre deux passes décisives pour boucler son incroyable semaine. Un autre phénomène ivoirien qui éclos déjà. Sûrement , Amad Diallo Traoré , le second de la fratrie des Traoré fera encore et encore pleuvoir les propos laudatifs sur son compte . Une autre pépite sur laquelle , la Côte d'Ivoire devra veiller. De peur de la perdre comme Moïse Kean, Dembélé Karamoko ...