Claude Puel sur le banc de Saint-Etienne pour le derby contre Lyon ?

Claude Puel pourrait être nommé entraîneur de Saint-Etienne d’ici au derby contre Lyon et diriger son premier match avec les Verts dimanche, d’après L’Equipe. Forcément particulier pour l’ancien coach de l’OL, parti en très mauvais termes avec Jean-Michel Aulas.



Claude Puel intronisé entraîneur de Saint-Etienne jeudi soir et présent sur le banc des Verts pour le derby dimanche? C’est en tout cas le souhait des différentes parties. Négociations très bien avancées autour d’un contrat jusqu’en juin 2022 https://t.co/uSWFMg10Hh via @lequipe

Puel réclamait 7 millions d’euros à l’OL

Puel-Aulas, la guerre ouverte

Le derby n’avait pas besoin de ça. Mais il pourrait encore gagner en saveur dans les prochaines heures. A en croire les informations de L’Equipe, Claude Puel pourrait être officiellement nommé entraîneur de Saint-Etienne ce jeudi. Il succéderait ainsi à Ghislain Printant, qui dirigerait son dernier match jeudi contre Wolfsburg en Ligue Europa (18h55). Les négociations entre les deux camps avancent bien et un accord est en vue autour d’un contrat jusqu’en juin 2022. Puel serait par conséquent sur le banc de l’ASSE pour la réception de Lyon dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 9eme journée de L1 (21h00). Un rendez-vous toujours bouillant entre les deux voisins et rendu encore plus important cette saison pour les deux équipes par leur début de saison manqué.En effet, Puel a passé trois saisons sur le banc de l’OL. S’il n’y a remporté aucun titre, il a toujours terminé sur le podium de L1 et a amené les Gones jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions en 2010. Encore aujourd’hui le plus beau parcours européen de l’histoire du club. Mais Jean-Michel Aulas avait décidé de mettre fin à l’aventure en juin 2011, un an avant la fin du bail de Puel.Ce que Puel a contesté devant le Conseil des Prud’hommes, réclamant 7 millions d’euros à l’OL en salaires restants dus, préjudice moral et personnel et non-paiement de la prime d’ancienneté. Jean Michel Aulas - Claude Puel[/caption]Débouté en première instance puis en appel et devant la Cour de Cassation, l’ancien coach de Monaco et de Lille n’en gardait pas moins une grande amertume. « Sur les trois saisons qui suivent mon départ, Lyon n’atteint le podium qu’une fois, soufflait-il à Eurosport en 2015. Les résultats ne sont pas là, mais tout va bien, tout est extraordinaire. Alors que nous, on a monté une équipe. On dit que c’est un échec, je ne suis pas d’accord. On a renouvelé tout l’effectif petit à petit. Il était jeune, de qualité. Il fallait continuer à bâtir avec eux alors qu’on a tout fait exploser. » Puel et Aulas n’ont aussi cessé de s’envoyer des piques par médias interposés. «(…) Gagner est une adrénaline indispensable à l'ambition du club. C'est pour cela que j'en veux à Claude Puel, parce qu'en ne gagnant rien, il a jeté le doute sur la capacité de l'OL à être performant. » Lyon ne l’est pourtant pas beaucoup plus depuis le départ de Puel. Raison de plus pour surmotiver le Castrais à l’idée de retrouver l’OL dès dimanche. Et d’avoir hâte d’y être.Ghislain Printant (Saint-Etienne) : « Ça fait un moment que je suis libéré »