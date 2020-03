AS Saint-Étienne: la saison de Claude Puel en chiffres (vidéo)

Le Real Madrid veut récupérer son joueur

In the summer Achraf #Hakimi will come back to #RealMadrid from #BVB. Florentino #Perez wants to extend his contract until 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2020

Hakmi évasif sur un retour au Real

Le joueur de 21 ans réalise une excellente saison avec le club allemand. Hakimi prêté par le Real Madrid s'est montré décisif à plusieurs reprises. Polyvalent, le Lion de l'Atlas est solide défensivement et décisif offensivement. Il compte déjà 4 buts en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison ainsi que 3 réalisations et 10 passes décisives en Bundesliga. Des performances qui n'ont pas échappé aux dirigeants du Real Madrid.Le club de la capitale espagnole souhaite rapatrier Hakimi, l'été prochain, au terme d'un prêt de deux saisons. Le marocain devra être en concurrencer direct avec Dani Carvajal qui a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l'effectif de Zindine Zidane. Le président du club madrilène Florentino Pérez, songerait à lui offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2025, selon les dernières révélations du journaliste italien très sérieux.Interrogé sur son avenir, le Lion de l'Atlas reste évasif. Achraf Hakimi devrait faire son retour au Real Madrid, mais pourrait toutefois, cherchera à obtenir certaines garanties en termes de temps de jeu. « Mon contrat de prêt prévoit un retour au Real Madrid fin juin prochain. Tout ce que je veux, c'est jouer…Je veux continuer à jouer et c'est ce que je fais actuellement à Dortmund. D'ici juin on verra. » a déclaré le joueur sur les ondes de la Cadena Ser Hakimi pourrait également signer définitivement au club allemand surtout que les dirigeants du BvB ont déjà exprimé leur souhait de garder la pépite marocaine au-delà de son prêt. Dortmund ou Real Madrid ? wait and see !