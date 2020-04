Classement FIFA : le Sénégal toujours roi d'Afrique

En effet, quatre matches seulement ont été joués depuis février suite au report des matches de mars. Le Soudan Sud est la seule équipe qui a profité de l'effacement des anciens résultats pour rejoindre les Bermudes à la 168e place.Sur le plan Africain, le Sénégal reste toujours leader. Les Lions d’Aliou Cissé mènent toujours la danse devant la Tunisie et le Nigéria. L'Algérie et le Maroc ferment le Top 5.Dans le classement Mondial, les Diables Rouges sont toujours en tête devant la France et le Brésil. l’Angleterre et l’Uruguay sont dans le top 5, devant la Croatie et le Portugal. L’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le top 10.