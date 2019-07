🔴Classement FIFA : le Sénégal toujours en tête, un bond de géant pour l’Algérie !

Ci-aprĂšs le Top 20 africain :

Laa procĂ©dĂ© ce jeudi 25 juillet Ă l’actualisation de son classement mensuel des nations dĂ©terminant les meilleures Ă©quipes nationales des mois de juin/juillet 2019. Comme il fallait s’y attendre, et suite aux rĂ©centes confrontations de la phase finale de la, il y a eu plusieurs rĂ©amĂ©nagements dans le tableau de la zone Afrique.A lire aussi >> Bilan : la CAN 2019 en chiffres En effet, et si les deux premiĂšres places du podium restent inchangĂ©es avec le(20e mondial) qui continue de trĂŽner sur le "Continent-MĂšre" en compagnie de la(2e place africaine et 29e mondiale), l’, championne d'Afrique en titre, effectue un bond de gĂ©ant en grimpant deau classement mondial et en s’emparant dĂ©sormais de la quatriĂšme position africaine, derriĂšre le(3e).Le(4) complĂšte dĂ©sormais le Top 5. Viennent ensuite l’(6e), le(7e) et le(8e) qui devancent la(9e) ainsi que la(10e).La plus mauvaise performance est sans doute celle desduqui n'ont pas disputĂ© laet qui quittent ainsi leafricain pour se retrouver recalĂ©s Ă la 12Ăšme position africaine.Il convient de noter Ă©galement les belles progressions des "Cranes" de l'qui grimpent de 3 positions au classement pour se retrouver 16Ăšme mais Ă©galement desdeauteurs d’une ascension fulgurante avec une hausse de 13 places (96e place mondiale, 21e africaine).1) SĂ©nĂ©gal (20e mondial)2) Tunisie (29e)3) Nigeria (33e)4) AlgĂ©rie (40e)5) Maroc (41e)6) Egypte (49e)7) Ghana (51e)8) Cameroun (53e)9) RD Congo (56e)10) CĂŽte d'Ivoire (57e)11) Mali (59e)12) Burkina Faso (61e)13) Afrique du Sud (70e)14) GuinĂ©e (75e)15) Cap-vert (76e)16) Ouganda (80e)17) Zambie (81e)18) BĂ©nin (82e)19) Gabon (90e)20) Congo (91e)...21) Madagascar (96e)Au classement mondial, ladomine toujours la planĂšte football. Suivent leet la1. Belgique2. BrĂ©sil3. France4. Angleterre5. Uruguay6. Portugal7. Croatie8. Colombie9. Espagne10. Argentine