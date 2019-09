Classement FIFA : La France retrouve la deuxième place

Le classement FIFA des meilleures nations de football du mois de juillet 2019 a été rendu public, par l’instance mondiale. Toujours à la recherche d'un sélectionneur, l'équipe nationale du Cameroun fait du surplace à la 53e position mondiale. Et c'est un peu logique ; contrairement à d'autres nations africaines, les Lions Indomptables n'ont pas disputé le moindre match depuis leur élimination précoce aux huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les Camerounais demeurent donc maîtres du 8e rang au plan continental. Le Top 10 africain est en effet resté inchangé. Avec un seul et même leader, le Sénégal qui ne quitte pas la 20e position mondiale. Comme la Tunisie (29e mondiale), deuxième pays africain. Le Nigeria (34e mondial) perd un point, mais garde une belle avance devant le champion d'Afrique en titre, l'Algérie (38e mondiale, +2), le Maroc (39e mondial, +2), l'Egypte (49e mondiale, +0) et le Ghana (51e mondial, -1). Alors que la RD Congo (55e mondial, +1) et la Côte d'Ivoire (56e mondiale, +1) complètent le Top 10 africain.Notons qu’au sommet du classement, la Belgique mène toujours la danse. D'ailleurs, aucune équipe n'a bougé du TOP 10. Même si l'on peut noter noter plusieurs changements de position. Avec notamment la France (+1 point), championne du monde en titre qui retrouve la deuxième place aux dépens du Brésil (3e mondial, -1), tandis que la meilleure progression au sein de ce Top 10 revient à l’Espagne (7e mondiale, +2).