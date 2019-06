Classement Fifa du mois de juin : le Sénégal atteint le meilleur classement de son histoire !

D’après des informations de The Sun, Manchester United est vraiment déterminé à recruter André Onana. Le club mancunien serait disposé à payer les 40 millions d’euros fixés par l’Ajax Amsterdam, pour laisser filer son gardien international camerounais. Du coup, les dirigeants ajacides doivent se préparer à toute éventualité. Et c’est pour pallier au départ de leur dernier rempart que les champions des Pays-Bas se sont eux-aussi lancés à la recherche d’un gardien de but du même calibre que le Lion Indomptable. Selon le Daily Record, le club néerlandais songe à cet effet à Mike Maignan. Elu meilleur gardien de Ligue 1 sous le maillot de Lille qui détient par ailleurs la meilleure défense de cette saison en D1 de France, le portier de 23 ans sort en effet d’une année accomplie, sans doute la meilleure de toute sa carrière. Solide et décisif (38 matchs joués en L1, 33 buts encaissés et 15 clean sheets réalisés), le jeune français a tout pour affoler les grands clubs d’Europe. D’ailleurs, Manchester United s’est invité dans la liste de ses courtisans (au cas où le recrutement d’Onana venait à échouer), tout comme le Paris Saint-Germain.