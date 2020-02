Buteurs africains en Europe: Aubameyang en tête, Mané dans le Top 5

Premier League

le Top 5 africain de la saison, à égalité avec son compatriote du FC Metz, Habib Diallo (12 buts).

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (17/02/2020)

Cette semaine, nos représentants africains sur leont été particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 16 réalisations dans les cinq grands championnats européens (Angleterre/Espagne/Italie/ Allemagne/ France).Auteur deen 24 apparitions cette saison en, le "serial-buteur" gabonais d', occupe désormais la tête du Top 10 des meilleurs artificiers africains en Europe.A lire aussi >> Meilleurs buteurs d'Europe: Immobile en tête, trois joueurs africains dans le Top 10 A la deuxième marche du podium, on retrouve la superstar égyptienne de Liverpool,(14 buts) qui devance d'une seule unité la révélation nigériane du LOSC,(13 buts).Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif du "Ballon d'Or africain 2019",. De retour sur les terrains après une absence de trois semaine à cause d'une blessure musculaire, le Sénégalais s’est remarquablement illustré, samedi, en inscrivant saréalisation encette saison en(victoire de Liverpool face à Norwich 0-1).Le "Lion de la Téranga" intègre ainsi(Gabon /Arsenal /Angleterre) :(24 matchs)(Egypte /Liverpool /Angleterre) :(23 matchs)(Nigeria /LOSC /France) :(24 matchs)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :(23 matchs)(Sénégal /FC Metz /France) :(25 matchs)(Algérie /AS Monaco /France) :(15 matchs)(Algérie /Montpellier/France) :(23 matchs)(Cameroun/Villarreal-OL/Espagne-France) :(23 matchs)(Gabon/AS Saint-Etienne /France) :(23 matchs)(Sénégal /Stade Rennais /France) :(24 matchs)Les meilleurs buteurs africains en1) Pierre-Emerick Aubameyang : 15 buts2) Mohamed Salah : 14 buts3) Sadio Mané : 12 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Victor Osimhen : 13 buts2) Habib Diallo : 12 buts3) Andy Delort et Islam Slimani: 9 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts2) Youssef En Nesyri: 5 buts3) Lago Junior : 4 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Amine Harit : 6 buts2) Dodi Lukebakio et Streli Mamba: 5 buts3) Ramy Bensebaini et Ihlas Bebou : 3 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Jérémie Boga : 7 buts2) Gervinho et Christian Kouamé : 5 buts3) Hamed Traore et Musa Barrow : 3 buts