Clap de fin pour Crouch

Sans club depuis la fin de son contrat avec Burnley, Peter Crouch a décidé de tourner définitivement la page de sa carrière de footballeur. Le géant anglais a choisi de prendre sa retraite à 38 ans.



After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

If you told me at 17 I’d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.

It’s been an absolute dream come true 🤖

Il n’était pas le plus grand esthète que le football a connu dans son histoire. Du haut de son double mètre, Peter Crouch a souvent attiré les moqueries sur son style particulier. Mais à 38 ans, le natif de Macclesfield a montré qu’il était un gage de longévité. Seulement comme toutes les bonnes choses, il y a forcément une fin dans la carrière d’un footballeur et l’international anglais (42 sélections, 22 buts) a décidé que ce vendredi marquait le début de sa nouvelle vie.« Après beaucoup d’hésitation cet été, j’ai décidé de me retirer du monde du football. Ce formidable sport m’a tout donné. Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à y arriver et à me faire durer aussi longtemps. », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Arrivé sur le tard en Premier League, le géant anglais (2,01m) a porté les couleurs d’Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham, Stoke City et donc Burnley. Mais c’est bien sous le maillot des Reds qu’il a connu sa période faste avec notamment une Coupe d’Angleterre (2006) et une finale de la Ligue des Champions (2007).