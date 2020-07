Cinq choses à savoir sur… Krépin Diatta

Plusieurs joueurs africains ont confirmé cette saison qu'ils pouvaient très rapidement prétendre au plus haut niveau. Parmi eux, on retrouve Krépin Diatta. Le joueur de couloir du FC Bruges, remarqué en Ligue des Champions, a été remarqué par des clubs plus huppés. Voici cinq infos à connaître sur cette star potentielle.

Un Sénégalais venu du Grand Nord



Krépin Diatta fait partie des joueurs africains qui sont arrivés en Europe par la Scandinavie. Passé par la Oslo Football Academy Dakar, le milieu offensif a été recruté par Sarpsborg en 2017. Malgré le choc culturel et climatique, le natif de Dakar a été très en vue rapidement. Une seule saison en Scandinavie a été suffisante pour lui permettre de rejoindre la Belgique. Dans l'élite du football norvégien, Diatta a été impliqué sur 11 buts en 22 apparitions. En Coupe, ses cinq buts en cinq matchs ont permis à Sarpsborg d'atteindre la finale. Un beau bilan pour une découverte du football européen.

Le héros de la campagne européenne de Bruges



Si Bruges a pu participer aux seizièmes de finale de la Ligue Europa, c'est grâce à Krépin Diatta. L'attaquant a sauvé le club belge en Ligue des Champions. Sur la pelouse du Galatasaray, le Sénégalais a marqué le but de l'égalisation au bout du temps additionnel. Avec une frappe du gauche après avoir repiqué dans l'axe depuis le couloir droit, il a trouvé le chemin des filets et offert aux Belges le point nécessaire pour terminer troisièmes et être reversés en Ligue Europa. Un sursis de courte durée. Contre Manchester United, les Brugeois ont été largement battus. Suspendu pour le match aller, Krépin Diatta a pu fouler la pelouse d'Old Trafford au retour.

Meilleur jeune de la dernière CAN



A 20 ans, Krépin Diatta a participé à sa première compétition internationale avec la sélection sénégalaise en disputant la CAN 2019 en Egypte. Un baptême du feu réussi. Dès sa première apparition, le jeune Gaïndé a été élu homme du match. Il faut dire que l'attaquant a été en réussite : il a marqué contre la Tanzanie lors de la première journée. Si le joueur du FC Bruges n'a pas marqué d'autres buts, il a participé à chaque match. En finale contre l'Algérie, son entrée en jeu à l'heure de jeu n'a pas été suffisante pour changer le cours de l'histoire.

Sur les traces de Sadio Mané ?



Krépin Diatta est souvent comparé à Sadio Mané. Comme le champion d'Angleterre, le joueur de Bruges est originaire du sud du Sénégal. Mais dans le jeu aussi, les deux hommes se ressemblent. Ils jouent au même poste, ont la même taille et les mêmes caractéristiques. Suffisant pour que les comparaisons affluent. Même Ole Gunnar Solskjaer a avoué voir un peu de Mané en Diatta. « Il a certainement des qualités similaires à Sadio Mané, a déclaré l'entraîneur de Manchester United, observateur attentif des joueurs passés par la Norvège. Il est rapide, imprévisible et a un bon équilibre corporel. Il peut certainement devenir aussi bon que lui. » Depuis maintenant un an, les deux joueurs se côtoient en sélection nationale. Et le plus célèbre des deux a déjà adoubé son héritier. « C'est un jeune talentueux qui a de l'avenir. Il est avec nous, c'est aux joueurs expérimentés de l'aider à aller encore plus loin », annonçait l'ailier des Reds quand Diatta faisait ses débuts dans la tanière.

Des grands clubs déjà sous le charme



Depuis son arrivée en Europe, Krépin Diatta brille. Et de nombreux clubs ont remarqué ce grand espoir du football africain. Quand il jouait encore à Sarpsborg, Dortmund, Marseille, Lille ou Manchester United avaient été intéressés. C'est finalement à Bruges que l'attaquant a continué sa carrière. Et c'est en performant dans le championnat belge qu'il a attiré d'autres prétendants. Désormais, les clubs allemands font le pressing. Le Hertha Berlin, Mönchengladbach, Hoffenheim ou Wolfsbourg sont en tête pour un joueur dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros. Naples, Watford ou l'AC Milan seraient aussi à l'affût, conscient du talent de ce joueur de seulement 21 ans.