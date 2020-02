Cincinnati : Regattin devrait signer

Ighalo : "Je suis heureux d'être ici et de travailler avec l'équipe et de très bien terminer cette saison. Aujourd'hui, c'est repos, car le voyage a été long et demain nous commençons à travailler." #MUFC pic.twitter.com/pkECquCuSp — Manchester United (@MUnitedFR) February 2, 2020

Odion Ighalo a atterri à Dubaï ce matin avant de s'envoler pour le Royaume-Uni pour rejoindre son nouveau club plus tard dans la journée. [allnigeriasoccer] #MUFC pic.twitter.com/8j79YMqjty — Manchester United (@MUnitedFR) February 2, 2020

Il s'agit de la deuxième recrue des Red Devils cet hiver, après Bruno Fernandes qui a débarqué il y a quelques jours. L'attaquant des Super Eagles retrouve donc un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a porté les couleurs de Watford, avant son départ en Chine en 2017. « C’est un rêve qui devient réalité car depuis que je suis petit, je rêve de Manchester United. C’est une réalité à présent. C’est une grande opportunité pour moi et je suis reconnaissant envers Dieu et mon agent, et le coach qui m’a donné l’opportunité d’être ici. Je suis heureux d’être ici et de travailler avec l’équipe pour terminer très bien cette saison », a indiqué le joueur au micro de Sky Sports. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas caché sa joie de retrouver le buteur Nigérian dans son équipe : "C’est un style d’attaquant différent, un buteur confirmé avec une présence physique importante (Ighalo mesure 1,88m, ndlr). Cela nous offre une chance de de reposer Mason (Greenwood) et Anthony (Martial). Nous voulons aller loin en Ligue Europa et en FA Cup. C’était important pour nous d’avoir un autre type d’attaquant à utiliser. Marcus (Rashford) est blessé pour un petit moment et avec lui en secours, nous sommes une équipe différente". A lire aussi >> Man United - Solskjaer: « Ighalo, un buteur qui a fait ses preuves » (vidéo)