Christopher Nkunku (PSG) dans le viseur de Leipzig

Large vainqueur du Japon lors de son premier match de poule (4-0), le Chili avait l’occasion d’assurer sa qualification directe pour les quarts de finale de la Copa América dès ce vendredi. Grâce à un but rapide de Fuenzalida (8eme) puis à Alexis Sanchez après la pause (51eme), la Roja a validé son objectif et jouera une finale de groupe contre l’Uruguay dans la nuit de lundi à mardi (1h). Double tenant du titre, le Chili a maîtrisé les débats dans cette rencontre suite à l’ouverture du score précoce de Fuenzalida, à l’affût sur un ballon qui traînait dans la surface.Avec ce but d’avance, les coéquipiers d’Arturo Vidal ont géré mais se sont fait surprendre suite à une sortie hasardeuse de Gabriel Arias sr Jhegson Mendez. L’arbitre n’a pas hésite et a offert un penalty à l’Equateur. Cette offrande, Enner Valencia ne s’est pas fait prier pour la convertir et l’ancien attaquant de West Ham (2014-2017) a envoyé les deux sélections dos à dos au vestiaire. Critiqué à Manchester United pour son rendement, Alexis Sanchez est un autre homme en sélection et l’ancien Barcelonais a joué les sauveurs en profitant d’une erreur défensive de Robert Arboleda après la pause (51eme). Sans en faire plus qu’il ne fallait malgré la supériorité numérique suite à un rouge de Gabriel Achilier, la Roja poursuit son bonhomme de chemin et rejoint la Colombie en quarts de finale.21h00 : Bolivie - Venezuela (en direct sur beIN Sports 4)21h00 : Pérou - Brésil (en direct sur beIN Sports 2)