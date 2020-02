Christophe Galtier (Lille) allume le frère de Presnel Kimpembe

Avec seulement 15 matches joués depuis le classement de décembre, dont deux à la toute fin 2019, il est presque logique que le Top 20 demeure inchangé avec la Belgique qui occupe toujours la tête du classement. Les Diables Rouges devancent la France et le Brésil. Sur le plan Africain, le Sénégal mène toujours la danse devant la Tunisie et le Nigéria. L'Algérie et le Maroc complètent le Top 5. Parmi les rares évolutions, on note celui du Ghana, qui a gagné une place pour devenir 46e mais qui reste toujours sixième dans le classement CAF. "La Palestine (103e, plus 3) s’octroie quant à elle le titre de meilleure progression du mois, grâce notamment à ses succès enregistrés lors de la coupe Bangabandhu, qui lui permettent de dépasser l’Estonie, Trinité-et-Tobago, le Mozambique et le Kenya. Finaliste malheureux de la coupe Bangabandhu, le Burundi (149e, plus 2) a, comme la Palestine, disputé quatre matches en janvier, qui lui ont en partie permis de faire son entrée dans le Top 150", précise le site officiel de la FIFA. Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 9 avril 2020. A lire aussi >> Sorcellerie au sein de la sélection sénégalaise: Kasperczak fait d’effroyables révélations !