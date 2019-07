Christian Tchiengoue alias BillGates977 : "J'ai tout de suite su qu'on était fait pour l'une pour l'autre"

Les 5 défenseurs les plus chers de l'histoire:

Matthijs de Ligt (85,5 millions) Virgil van Dijk (84 millions d'euros) Lucas Hernandez (80 millions d'euros) Aymeric Laporte (65 millions d'euros) Benjamin Mendy (57,5 millions d'euros)

Le club piémontais a officialisé sa signature pour les cinq prochaines saisons, sans rien cacher du montant de l’indemnité de transfert versé à l’Ajax Amsterdam. Elle atteint 75 millions d’euros, et s’accompagne de 10,5 M€ de bonus (85,5 M€ au total). Longtemps, le Paris Saint-Germain a été sur les rangs, mais au moment de son retour aux affaires, Leonardo a mis fin à cette piste en raison de son côté trop onéreux. Depuis plusieurs semaines, il ne faisait plus de doute que De Ligt allait rejoindre le champion d’Italie en titre, malgré l'intérêt de tous les grands clubs européens. Il s’était mis d’accord avec les Bianconeri depuis un moment et n’attendait plus que les deux clubs s’entendent. Une fois le feu vert donné par l’Ajax, le joueur de 19 ans (il fêtera ses 20 ans en août) s’est rendu à Turin où il a passé mercredi sa visite médicale. A la Juve, le grand espoir néerlandais devient donc le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière un certain Cristiano Ronaldo , recruté pour plus de 100 millions d’euros au Real Madrid il y a un an, et Gonzalo Higuain, acheté très cher à Naples en 2016 (90 M€). Il aura pour mission d’incarner le futur de la défense turinoise, jugée assez vieillissante avec les expérimentés Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini en charnière.