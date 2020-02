Christian Eriksen (Tottenham) : « J’ai lu que j’étais le méchant dans le vestiaire »

La fédération sénégalaise de football (FSF), en collaboration avec la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va lancer à partir du mois de mars prochain, des championnats nationaux réservés aux petites catégories. Un ambitieux programme qui sera financé dans le cadre du Programme FIFA/Forward 1.0 » avec pour but d’améliorer la compétitivité des jeunes joueurs. Le championnat national des U17 est appelé à donner le ton dès le mois prochain et concernera les équipes de Ligue 1 et 2 qui devront y aligner leurs jeunes nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004. Ce championnat jouera en aller et retour et en 4 poules de 7 équipes chacune. A travers cette compétition, le FSF entend, selon son secrétaire général, Victor Ciss, signataire des circulaires, « trouver une solution au manque de compétition dans cette catégorie, notamment au niveau des ligues régionales », « inciter les clubs professionnels de la LSFP à respecter le cahier des charges du foot pro qui exige mise en place de cette catégorie », les « pousser à investir dans la formation » et « préparer les jeunes aux prochaines éliminatoires de la CAN 2021 ». En « mars – avril » suivront les championnats nationaux des sélections régionales dans les catégories des U20 et des U15. Le premier se jouera en une poule unique de 16 équipes, une de chacune de 12 des 14 régions du Sénégal et 2 pour celles de Dakar et de Thiès. Cette compétition qui concernera les jeunes nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, a pour ambition d’« augmenter le nombre de matches pour ces joueurs, en sus de ceux des championnats régionaux », de « préparer les jeunes susceptibles d’intégrer les sélections aux éliminatoires de la CAN 2021 », de « susciter l’émulation et les possibilités pour ces joueurs d’intégrer une sélection nationale » et de « créer dans les régions passion et enthousiasme autour des compétitions de jeunes ». Pour le championnat des U15, la FSF entend, selon son secrétaire général, s’appuyer sur la Coalition nationale des écoles de football du Sénégal (Conefs) pour « préparer le relève des U17 ans les clubs » et « créer une base de détection pour les sélections nationales ». Cette compétition concerne donc les écoles de football sous l’égide de la Conefs et les clubs disposant d’équipes dans la tranche d’âge allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Sera également lancé prochainement, un championnat national des U19 dont l’objectif est de permettre aux joueurs de 17 ans révolus et de 18 ans de ne pas connaître « d’année blanche » sur 2 ou 3 saisons, en attendant d’intégrer la catégorie des – 20 ans. En sus des équipes professionnelles de la LSFP (L1 et L2), cette compétition sera ouverte aux équipes de National 1 (de la ligue de football amateur, LFA), à condition cependant de « disposer d’un terrain adéquat pour recevoir un match à domicile ».