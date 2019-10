Christian Eriksen (Tottenham) intéressé par le Bayern Munich

NEWS ALERT: Reliable information from Singapore indicates that Gernot Rohr COULD quit the @NGSuperEagles job, after the game against #SelecaoBrasileira. Rohr is infuriated that @thenff publicly denied the fact that he is being owed three months wages. https://t.co/2I2Thg3wzT — Osasu Obayiuwana (@osasuo) October 12, 2019

As we speak, Mr. Rohr is only being owed salary for the month of September 2019, which is being processed. As for Mr. Thomas Dennerby, we have received his resignation letter and of course, he has his right to resign from a job. 2/5 — The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 11, 2019

D’après le journaliste Osasuo Obayiuwana, le technicien franco-allemand songe de plus en plus à quitter son poste à la tête des Super Eagles. Et cela peut arriver juste après le match face à la Séléçao. Ces derniers jours, Gernot Rohr a été au centre des débats. Après l’annonce de ses trois mois de salaires impayés, la NFF (Fédération nigeriane de fooball) est montée au créneau pour démentir les faits. D’après l’instance, le sélectionneur des Super eagles n’a pas perçu que son salaire de septembre. Une mise au point qui n’a pas plus à Rohr qui vit depuis quelques mois très mal son aventure avec le Nigeria. Il y au aussi l'histoire des équipements pour le match face au Brésil qui ne sont pas arrivés à temps.