Transferts: Christian Eriksen est arrivé à Milan ! (vidéo)

En quête de talents binationaux susceptibles d'enrichir l’effectif de la sélection guinéenne, le nouveau patron du Didier Six , pourrait frapper un grand coup ! En effet, et comme l’a affirméce lundi, le technicien français se serait déplacé le weekend écoulé àpour rencontrer le latéral de l’. Objectif: convaincre le joueur de 27 ans de revêtir les couleurs de sa patrie d’origine en vue des prochaines échéances du. «» a confiéIl convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que latente d’attireravait déjà tenté le coup enmais en vain. Avant la, c’est le, un pays avec lequel le natif deest également éligible, qui avait tenté sa chance, mais le Marseillais avait refusé, déclarant qu’il n’a d’yeux que pour l’. « Ma mère est guinéenne, mon père est sénégalais. Ils sont encore plus sollicités que moi, ils reçoivent plein de coups de fil du pays. Ce n’est pas facile pour eux, mais ils savent que la décision me revient.», avait déclaréà l’époque. Moins étincelant désormais,n’est plus dans le viseur du sélectionneur français,. Un facteur qui pourrait l’inciter à revoir ses objectifs.pourrait ainsi disposer d’un nouvel atout de choix en vue des prochaines échéances dulors des éliminatoires de laet de la. Affaire à suivre… A lire aussi >> >> Drogba, Bakambu, Kanouté, Aubameyang… ces binationaux qui ont opté pour leur patrie d’origine