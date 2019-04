Christian Caminiti nouveau coach du Red Star

Pour les joueurs de l’équipe nationale des moins de 17 ans du Cameroun, le mot d’ordre est donné. Cet après-midi, Steve Mvoue et ses coéquipiers n’auront qu’une mission : se défaire de l’Angola et décrocher un ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie. Les Angolais, deuxièmes du groupe A derrière le Nigeria ne voudront certainement pas se laisser vaincre facilement. Même si au fond d’eux, les joueurs qu’entraine le Portugais Pedro Gonzalez savent qu’ils feront face à une foudre de guerre. « Pour être honnête, nous sommes confrontés à la meilleure équipe de ce tournoi. Ce sera un match difficile et stimulant pour nous. Le Cameroun est bon à tous points de vue, mais nous allons essayer de voir la possibilité de les pousser au bord de la falaise et de les assommer », a indiqué l’entraineur de l’équipe angolaise à Cafonline.com. Le seul succès du Cameroun à ce stade de la compétition remonte à 2003 au Swaziland. Raison de plus pour les Lionceaux de briser la « malédiction ». « Ce n’était pas facile d’atteindre ce niveau, mais nous attendons avec impatience les demi-finales. Nous voulons faire plus que cela, nous avons besoin du trophée. Nous savons que nous sommes confrontés à l’une des meilleures équipes, mais ils nous excuseront, car nos ambitions ne seront pas vaincues », a déclaré l’attaquant camerounais, Steve Mvoue. « Nous ne pouvons pas prendre l’Angola pour acquis, nous les avons vus jouer mais j’espère qu’ils viendront différemment dans ce match. J'ai dit à mes joueurs d'apprécier le jeu et de faire ce qu'ils font de mieux », a conclu son entraîneur, Thomas Libiih. Notons que dans l’autre demi-finale, le Nigeria affrontera la Guinée.