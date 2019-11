Choupo-Moting (Cameroun) : « chaque joueur pouvait faire mieux »

Éliminatoires CAN 2021 | 1ère Journée ! Score final ! Cameroun 🇨🇲0⃣-0⃣🇨🇻 Cap-vert Match nul pour la 1ère de Toni Conceiçao au stade Ahmadou Ahidjo. Les Lions Indomptables ont fait preuve d'un manque de réalisme. 💚❤💛 pic.twitter.com/1wWDuiQTGV — Parlons Foot 237 (@ParlonsFoot237) 13 novembre 2019

, mercredi à Yaoundé. Qualifié d’office pour la CAN 2021 en tant que pays organisateur,. Le début de match leur fut pourtant favorable, avec une première opportunité pour Choupo-Moting. Bien lancé dans l’axe par Bassogog, le joueur du PSG frappait au-dessus (9eme). Recroquevillés sur leur but,. Au terme d’une magnifique remontée de balle, Rodrigues était trompé par un mauvais rebond au moment de frapper (17eme). L’ancien de Galatasaray voyait ensuite sa frappe fuir le cadre (20eme). Dangereux sur balles arrêtés,, à l’image de cette tête de Ngadeu sur un corner de Bassogog (40eme). Nicolas Moumi Ngamaleu n’avait pas davantage de réussite sur la reprise d’un ballon repoussé par Vozinha, sorti loin de son but (43eme). Si la partie se rééquilibrait quelque peu après la pause, les équipes ne parvenaient toujours pas à régler la mire, et le score en restait là. Toni Conceiçao a du pain sur la planche.Onana – Fai, Onguéné, Ngadeu, Oyongo – Toko Ekambi, Kunde, Zambo Anguissa, Choupo-Moting – Ngamaleu, Bassogog.Vozinha – Tiago Almeido, Diney Borges, Ponck, Stopira – Bruno Leite, H.Tavares, J.Fortes – G.Rodrigues, J.Tavares, Ry.Mendes.. Les Brave Warriors l’ont emporté grâce à un « CSC » du portier Matthieu Adoassou (66eme) et à Katjiukua (76eme), tandis que les Sao avaient égalisé par Ndouassel (68eme). Les favoris de la poule, le Mali et la Guinée, s’affrontent jeudi à Bamako.Kasapua – Hoareb, Nyambe, Haoseb, Hanamub – Limbondi, Shitembi, Fredericks, Hotto – Shalulile, Shilongo.Adoassou – Betorangal, Djimet, Collyns, Nd.Ninga – Bokhit, Koulelengar, Mbangossoum, Ngaoural, Ngar – Moualdilmaji. Enfin,grâce à Jorginho (40eme), Piqueti (45eme) et Joao Mario (73eme), dans un groupe I qui verra le Sénégal recevoir le Congo ce mercredi soir (20h) à Thiès.